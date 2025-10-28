Crni dim preplavio nebo, divlji vulkan pokazao zube! Šire se šokantni prizori erupcije

Nevjerojatne snimke trenutka erupcije vulkana Taal na Filipinima šire se društvenim mrežama i pokazuju stupove crnog dima koji se izdiže preko dva kilometra u visinu.

Vulkan Taal, smješten južno od filipinskog glavnog grada Manile, počeo je erumpirati u subotu navečer, a nesvakidašnji prizori proširili su se munjevitom brzinom.

🌋 Taal had another two 'minor' phreatomagmatic eruptions today. This is a selection of videos from the biggest. Wow!!!



A little more about Taal in the Philippines...



Taal Volcano is one of the world’s most unique and unpredictable volcanoes. It sits on an island, inside a… pic.twitter.com/73aLjp12nC — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 26, 2025 🌋 Taal had another two 'minor' phreatomagmatic eruptions today. This is a selection of videos from the biggest. Wow!!!



A little more about Taal in the Philippines...



Taal Volcano is one of the world’s most unique and unpredictable volcanoes. It sits on an island, inside a… pic.twitter.com/73aLjp12nC — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 26, 2025 🌋 Taal had another two 'minor' phreatomagmatic eruptions today. This is a selection of videos from the biggest. Wow!!!



A little more about Taal in the Philippines...



Taal Volcano is one of the world’s most unique and unpredictable volcanoes. It sits on an island, inside a… pic.twitter.com/73aLjp12nC — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 26, 2025

Vlasti su izjavile da je početna erupcija, koja je trajala otprilike minutu, uzrokovana spajanjem vode i vrućih vulkanskih plinova. "Druga i treća bile su rezultat interakcije između vode i magme, što je proizvelo jaču eksploziju uzrokovanu parom", dodaje se.

Na jednoj takvoj snimci vidi se kako je crni dim preplavio nebo, dok krhotine padaju na sve strane.

Unatoč alarmantnim snimkama, Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju izvijestio je da su erupcije bile blage, prenosi NY Post.

"To je normalno za vulkan Taal, posebno kada dolazi do kontinuiranog otplinjavanja ili ispuštanja vulkanskog plina", kazao je ravnatelj agencije Teresito Bacolcol."U prošlosti smo imali nekoliko slučajeva kratkotrajnih erupcija u istom danu", dodao je.

Nakon erupcije izdano je upozorenje prvog stupnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozija označila kraj neizvjesnosti u Puli: Stručnjak otkrio koliko je opasno bilo uklanjanje bombe