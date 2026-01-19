Snijeg do četvrtog kata? To je njihova stvarnost: Potpuno su paralizirani nakon neviđene oluje
Strani mediji prenose da je pala ogromna količina snijega, oko četiri ili pet puta veća od one koja obično padne u Moskvi
Najmanje dvije osobe poginule su u gradu Petropavlovsk-Kamčatski na ruskom Dalekom istoku nakon što je snijeg pao s krovova i zatrpao ih žive, potvrdili su lokalni dužnosnici krajem prošloga tjedna, dok je poluotok Kamčatka paraliziran nizom zimskih oluja.
Od prošlog ponedjeljak, nekoliko oluja formirale su se u Ohotskom moru i zahvatile Kamčatku i druge dijelove Dalekog istoka Rusije, donoseći snažne vjetrove i rekordne snježne padaline.
Gradonačelnik Petropavlovska-Kamčatskog Jevgenij Beljajev proglasio je izvanredno stanje u cijelom gradu ubrzo nakon što je u četvrtak prijavljen prvi smrtni slučaj, a cilj je bio osloboditi dodatna sredstva za hitno uklanjanje snijega. Beljajev je okrivio tvrtke za upravljanje nekretninama da nisu pravovremeno očistile krovove i optužio ih da čekaju da snježna oluja prođe, prenosi The Moscow Times.
Život paraliziran na poluotoku
Ministar za izvanredne situacije Kamčatske regije Sergej Lebedev potvrdio je da je 63-godišnji muškarac živ zatrpan snijegom koji je pao s krova jednokatnice. Bolničari su ga pokušali reanimirati, ali bilo je prekasno, dodao je Lebedev.
Rusko Ministarstvo za izvanredne situacije podijelilo je na društvenim mrežama snimku na kojoj se spasioci probijaju kroz tunele velikih snježnih nanosa kako bi došli do starijih stanovnika zarobljenih u svojim domovima.
Život na Kamčatki je praktički stao nakon nekoliko dana obilnih snježnih padalina i jakih vjetrova. Škole su zatvorene, a javni prijevoz obustavljen u regionalnom središtu Petropavlovsku-Kamčatskom, gdje su čitava naselja zatrpana snijegom.
Na snimkama koje su zabilježili lokalni stanovnici, vidi se da su nanosi snijega dosegnuli razinu četvrtog kata stambene zgrade, dok mještani zajedno pokušavaju osloboditi i očistiti ulaze u zgradu.
Sky news prenosi da je pala ogromna količina snijega, oko četiri ili pet puta veća od one koja obično padne u Moskvi.
