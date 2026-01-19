Snijeg do četvrtog kata? To je njihova stvarnost: Potpuno su paralizirani nakon neviđene oluje

Najmanje dvije osobe poginule su u gradu Petropavlovsk-Kamčatski na ruskom Dalekom istoku nakon što je snijeg pao s krovova i zatrpao ih žive, potvrdili su lokalni dužnosnici krajem prošloga tjedna, dok je poluotok Kamčatka paraliziran nizom zimskih oluja.

Od prošlog ponedjeljak, nekoliko oluja formirale su se u Ohotskom moru i zahvatile Kamčatku i druge dijelove Dalekog istoka Rusije, donoseći snažne vjetrove i rekordne snježne padaline.

Locals in Russia’s Kamchatka Peninsula are calling it a “snow apocalypse” after record-breaking snowfall buried towns, blocked roads, and forced a state of emergency, with snow piling up to building levels in some areas.pic.twitter.com/cWutM1L9wX — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 17, 2026

This is from Kamchatka in easter Russia. Where historical amounts of snow has pounded some 10feet, but in rare cases like here, piles up to 40 feet.



100% of Russia is currently covered in snow.



Extreme climate is new norm pic.twitter.com/HOittWoGA8 — Linus ✦ Ekenstam (@LinusEkenstam) January 17, 2026

Gradonačelnik Petropavlovska-Kamčatskog Jevgenij Beljajev proglasio je izvanredno stanje u cijelom gradu ubrzo nakon što je u četvrtak prijavljen prvi smrtni slučaj, a cilj je bio osloboditi dodatna sredstva za hitno uklanjanje snijega. Beljajev je okrivio tvrtke za upravljanje nekretninama da nisu pravovremeno očistile krovove i optužio ih da čekaju da snježna oluja prođe, prenosi The Moscow Times.

Foto: Alexandr Piragis/sputnik/profimedia

Život paraliziran na poluotoku

Ministar za izvanredne situacije Kamčatske regije Sergej Lebedev potvrdio je da je 63-godišnji muškarac živ zatrpan snijegom koji je pao s krova jednokatnice. Bolničari su ga pokušali reanimirati, ali bilo je prekasno, dodao je Lebedev.

Kamčatka, Rusija.

Ne nije normalno ‼️

Čitam komentare poput: tamo je to normalno, navikli su, itd. 🙃

Godišnji prosek je ≈180 cm snega tokom dugih 7 zimskih meseci, u januaru su najveće padavine ≈50 cm.

Za par dana je napalo mnogo više od godišnjeg proseka. Zamislite u… pic.twitter.com/l0vm1nwP5P — Vladimir Nikolić (@VladimirZemun) January 17, 2026

Rusko Ministarstvo za izvanredne situacije podijelilo je na društvenim mrežama snimku na kojoj se spasioci probijaju kroz tunele velikih snježnih nanosa kako bi došli do starijih stanovnika zarobljenih u svojim domovima.

Život na Kamčatki je praktički stao nakon nekoliko dana obilnih snježnih padalina i jakih vjetrova. Škole su zatvorene, a javni prijevoz obustavljen u regionalnom središtu Petropavlovsku-Kamčatskom, gdje su čitava naselja zatrpana snijegom.

Na snimkama koje su zabilježili lokalni stanovnici, vidi se da su nanosi snijega dosegnuli razinu četvrtog kata stambene zgrade, dok mještani zajedno pokušavaju osloboditi i očistiti ulaze u zgradu.

Sky news prenosi da je pala ogromna količina snijega, oko četiri ili pet puta veća od one koja obično padne u Moskvi.

