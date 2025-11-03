Snažne eksplozije na ruskom tankeru i terminalnu: 'Nastavljamo napadati ratni stroj...'

Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal i tanker za naftu u ruskom Krasnodarskom kraju kasno uveče 1. studenog, rekao je izvor iz Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) za Kyiv Independent.

Prema SBU-u, zabilježeno je pet napada dronova. Nakon napada, tanker se zapalio, a najmanje četiri mola koja su se koristila za utovar i istovar tankera postala su neupotrebljiva. Osim toga, lučke zgrade su pretrpjele štetu.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga potvrdio je 2. studenog da je naftna infrastruktura morske luke koja se nalazi na obali Crnog mora u lučkom gradu Tuapse oštećena.

3/

Earlier it became known that on November 2, powerful explosions were heard in the temporarily occupied Shakhtarsk in the Donetsk region - the Armed Forces of Ukraine probably hit an oil depot.https://t.co/MFOi3WyZbY



- Local residents reported this on social networks. A… — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) November 3, 2025

Terminalom upravlja Rosnjeft

Terminalom u Tuapseu upravlja ruska državna naftna tvrtka Rosnjeft. Grad služi kao vitalno središte za izvoz ruske nafte, s terminalima i infrastrukturom ključnima za energetsku logistiku zemlje.

Govoreći u eteru tijekom nacionalnog teletona, glasnogovornik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk rekao je 2. studenog da će napad imati "dugoročne posljedice" za Rusiju.

"Ovaj slučaj je važan i imat će prilično dugoročne posljedice, jer će, osim što će izravno oštetiti tehnološke lance uključene u brodarstvo, doći i do reakcije među pomorcima, odnosno tvrtkama koje se tamo izravno opskrbljuju gorivom", rekao je Pletenčuk. "To također povećava premije osiguranja. I u principu će to mnoge obeshrabriti od ulaska u ove luke", dodao je.

A powerful strike on the oil depot in the Shakhtarsk area in Donetsk region. pic.twitter.com/sUnzS7rC2l — Kaspar ⚡ (@Kaspar_reports) November 3, 2025

Ukrajinci ne odustaju od napada

Ruski Telegram kanali, pozivajući se na izvješća stanovnika, primijetili su najmanje tri požara oko naftnog terminala, uključujući i onaj na tankeru za naftu.

Dužnosnici regionalnog operativnog stožera Krasnodarskog kraja kasnije su potvrdili da je napad dronom uzrokovao štetu na lučkoj infrastrukturi. Dužnosnici su dodali da su u napadu oštećeni nadgradnja palube, brod, zgrade i infrastruktura terminala.

Prema preliminarnim informacijama, nije bilo žrtava, tvrde ruski dužnosnici. "SBU nastavlja napadati rusku infrastrukturu za preradu nafte, koja neprijatelju osigurava resurse za agresiju protiv Ukrajine. Sve dok rat traje, plamen će i dalje jarko gorjeti u ruskim rafinerijama nafte", rekao je izvor SBU-a.

Russian oil tanker on fire after strike by Ukrainian drones in Krasnodar Krai, source says. https://t.co/mvL4baZrRJ — rblumel (@rblumel) November 3, 2025

Napad dronovima

Požar se događa usred šireg napada ukrajinskih dronova na razne regije Rusije. Eksplozije i dim prijavljeni su u gradu Orjolu nakon prijavljenog napada na Krasnodarski kraj.

Naftni terminal u Tuapseu prethodno su napali ukrajinski mornarički dronovi tijekom napada 24. rujna, rekao je izvor u ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj agenciji (HUR) za Kyiv Independent.

Ukrajina rutinski izvodi duboke napade na vojne i industrijske objekte u Rusiji, prvenstveno se oslanjajući na domaće dronove. Ruska proizvodnja nafte i plina i dalje je pod napadom dok Kijev pokušava osakatiti glavni izvor financiranja Moskve za rat u Ukrajini.

Pod ruskom okupacijom od 2014. godine

Napadi na naftno skladište u Šahtarsku zabilježeni su i u prošlosti. U srpnju 2023. godine izbio je požar u postrojenju zbog navodnog raketnog napada. Izvješća o plamenu naftnog skladišta zabilježena su i u listopadu 2022. godine.

Ruski posrednici tvrdili su da je požar 2022. godine uzrokovan ukrajinskim granatiranjem obližnje željezničke stanice.

Šahtarsk je pod ruskom okupacijom od 2014. godine.

Meta ruski ratni stroj

Ukrajina redovito izvodi napade na ruska naftna postrojenja, iako vlasti ne komentiraju uvijek niti potvrđuju prijavljene napade na ruskom i rusko okupiranom teritoriju.

Kijev smatra ta postrojenja valjanim vojnim ciljevima, jer profit od fosilnih goriva financira ruski ratni stroj.

Vasyl Maliuk, šef Službe sigurnosti Ukrajine (SBU), izjavio je 31. listopada da je Ukrajina izvela gotovo 160 uspješnih napada na postrojenja za vađenje i rafiniranje nafte diljem Rusije u 2025. godini.

