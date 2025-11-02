Više ranjenih u silovitom napadu na zaporišku oblast, tisuće bez struje. Gori ruska luka i naftni terminal

Prekinuta je opskrba električnom energijom za oko 60.000 ljudi nakon ruskog prekonoćnog napada na ukrajinsku Zaporišku oblast na bojišnici, pri čemu su su ranjene dvije osobe i uništene zgrade, rekao je regionalni guverner u nedjelju.

Kako se približava zima, Rusija pojačava napade projektilima i bespilotnim letjelicama na energetsku infrastrukturu kako bi prouzročila prekide opskrbe električnom energijom zbog kojih Kijev neprestano mora popravljati štetu.

"Ekipe će obnoviti električnu energiju čim to sigurnosna situacija dopusti", rekao je Ivan Fedorov, guverner Zaporiške oblasti na komunikacijskoj platformi Telegram, gdje je objavio noćne fotografije zgrada uništenih pročelja i prozora.

Rusko topništvo, projektili i dronovi gotovo svakog dana padaju na Zaporižju, gdje su uništili kuće, osakatili infrastrukturu i ubili brojne ljude dok Moskva pritišće ukrajinsku obranu i remeti veze između juga Ukrajine i ostatka zemlje.

Federoov je rekao da je u napadu tijekom noći ranjeno dvoje ljudi.

Dodao je da je u 800 napada na 18 naselja u regiji ubijena jedna osoba, a da su ozlijeđene tri u zadnja 24 sata.

Rusija: Crnomorska luka Tuapse oštećena nakon ukrajinskog napada dronovima

Crnomorska ruska luka Tuapse, dom velikog naftnog terminala, oštećena je te gori u noći na nedjelju nakon ukrajinskog napada dronovima, objavile su regionalne vlasti.

"U Tuapseu se odbija napad bespilotnim letjelicama”, napisala je uprava regije Krasnodar, u kojoj se Tuapse nalazi, na aplikaciji Telegram.

"Oboreni dronovi uzrokovali su štetu na lučkoj infrastrukturi i započeli požar. Nema izvješća o žrtvama”, dodaje se u objavi. Vlasti su objavile i da je oštećen jedan naftni tanker.

Tuapse je dom naftnog terminala i rafinerije pod kontrolom Rosnjefta, a oboje su ove godine već nekoliko puta bili mete ukrajinskih dronova.

