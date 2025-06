Snažan potres probudio Kineze: Zastrašujuć trenutak snimljen na kamerama

Potres magnitude 5.0 stupnjeva po Richteru pogodio je u četvrtak grad Dali u jugozapadnoj pokrajini Yunnan u Kini, potvrdio je Kineski centar za potrese.

A 5.0-magnitude earthquake struck Eryuan County, Yunnan, China, at 4:31 a.m. Thursday (Beijing Time). No casualties reported; emergency response ongoing. The quake, at a depth of 10 km, was felt in Eryuan, Dali, and Heqing. #Sismo pic.twitter.com/7f2k8ghPgG