MAGNITUDA 6.2 /

Pogodio ih snažan potres, sve su oči uprte u veliku nuklearku: Oglasili se iz elektrane

Pogodio ih snažan potres, sve su oči uprte u veliku nuklearku: Oglasili se iz elektrane
Foto: Str/afp/profimedia, Ilustracija

Uslijedio je niz snažnih naknadnih potresa, priopćila je meteorološka agencija

6.1.2026.
7:18
Hina
Str/afp/profimedia, Ilustracija
Potres magnitude 6,2 pogodio je u utorak zapadnu japansku regiju Chugoku, nakon čega je uslijedio niz snažnih naknadnih potresa, priopćila je Japanska meteorološka agencija.

Epicentar prvog potresa bio je u istočnoj prefekturi Shimane, priopćila je agencija, dodajući da nema opasnosti od tsunamija.

Chugoku Electric Power, koji upravlja nuklearnom elektranom Shimane udaljenom oko 32 km, priopćio je da se rad u njihovom bloku broj 2 nastavlja uobičajeno. Japanska agencija za nuklearnu regulaciju priopćila je da nakon potresa nije bilo nepravilnosti.

Japan nakon katastrofe u Fukushimi

Drugi blok elektrane ponovno je pokrenut u prosincu 2024., prvi put otkako su sve japanske nuklearne elektrane zatvorene nakon katastrofa u Fukushimi u ožujku 2011.

Potres je imao seizmički intenzitet od gornjih 5 na japanskoj ljestvici od 1 do 7, dovoljno jak da oteža kretanje bez potpore.

Željeznički prijevoznik West Japan Railway priopćio je da je nakon potresa obustavljen promet brzih vlakova na zahvaćenim dionicama.

JapanPotresFukushima
MAGNITUDA 6.2 /
