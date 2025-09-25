Slovenci proglasili Benjamina Netanyahua nepoželjnom osobom
'Ovim činom Slovenija potvrđuje svoju predanost međunarodnom pravu'
Slovenska Vlada je danas poduzela mjere protiv Benjamina Netanyahua proglasivši ga personom non grata, tj. nepoželjnom osobom, javlja 24ur.
U svom obrazloženju, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova Neva Grašič rekla je da se protiv njega vodi postupak zbog počinjenja ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Između ostalog, Međunarodni sud pravde je 19. srpnja 2024. utvrdio da Izrael krši i međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava.
"Ovom odlukom vlada šalje jasnu poruku državi Izrael da Slovenija očekuje dosljedno poštivanje odluka međunarodnih sudova i međunarodnog humanitarnog prava. Ovim činom Slovenija potvrđuje svoju predanost međunarodnom pravu, univerzalnim vrijednostima ljudskih prava te principijelnoj i dosljednoj vanjskoj politici“, dodao je Grašič.
To dolazi nakon što je Slovenija poduzele iste mjere protiv izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i izraelskog ministra financija i obrane Bezalela Smotriča.
