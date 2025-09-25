OŠTRA ODLUKA /

Slovenci proglasili Benjamina Netanyahua nepoželjnom osobom

Foto: Profimedia

'Ovim činom Slovenija potvrđuje svoju predanost međunarodnom pravu'

25.9.2025.
14:42
Slovenska Vlada je danas poduzela mjere protiv Benjamina Netanyahua proglasivši ga personom non grata, tj. nepoželjnom osobom, javlja 24ur

U svom obrazloženju, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova Neva Grašič rekla je da se protiv njega vodi postupak zbog počinjenja ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Između ostalog, Međunarodni sud pravde je 19. srpnja 2024. utvrdio da Izrael krši i međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava.

"Ovom odlukom vlada šalje jasnu poruku državi Izrael da Slovenija očekuje dosljedno poštivanje odluka međunarodnih sudova i međunarodnog humanitarnog prava. Ovim činom Slovenija potvrđuje svoju predanost međunarodnom pravu, univerzalnim vrijednostima ljudskih prava te principijelnoj i dosljednoj vanjskoj politici“, dodao je Grašič. 

To dolazi nakon što je Slovenija poduzele iste mjere protiv izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i izraelskog ministra financija i obrane Bezalela Smotriča.

