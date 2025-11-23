Slovenci na referendumu odlučili, organizator pojasnio: 'Pobijedilo je suosjećanje'

Prvi prebrojani glasački listići sa slovenskog referenduma o Zakonu o potpomognutom umiranju ukazivali su na vrlo tijesan ishod, ali birači su na kraju odbacili zakon. Više od 53 posto birača glasalo je protiv, dok su protivnici uspjeli postići kvorum za odbijanje. Prebrojano je više od 99 posto glasačkih listića. Izlaznost birača bila je veća od 40 posto, piše 24ur.

"Rezultat referenduma pokazao je da u Sloveniji poštujemo bolesne, invalide i umirovljenike. Suosjećanje, pravda i solidarnost pobijedili su na referendumu. Slovenija se odlučila za život", rekao je organizator Aleš Primc.

Većina protiv zakona

Za zakon je glasalo 46,93 posto birača.

Zakon se na referendumu odbacuje ako protiv njega glasa većina birača, pod uvjetom da je protiv njega najmanje petina svih birača s pravom glasa. Prema posljednjim podacima o broju birača, ovaj put je protiv moralo glasati najmanje 339.205 birača, dok je prema djelomičnim neslužbenim rezultatima današnjeg glasovanja, nakon što je prebrojano 95 posto glasačkih listića, protiv glasalo 346.815 birača.

Prema posljednjim neslužbenim podacima, na referendumu je sudjelovalo 40,31 posto birača s pravom glasa.

Birači su na današnjem referendumu odlučili o sudbini zakona o potpomognutom dobrovoljnom prekidu života, koji bi lucidnim, terminalno bolesnim pacijentima čija je patnja ili zdravstveno stanje nepodnošljivo dao pravo da okončaju svoj život, isključujući slučajeve mentalnih bolesti.

