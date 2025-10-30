Ipak su se dozvali pameti! Slovaci neće uvesti ograničenje brzine za pješake
Zastupnik Ľubomír Vážny pojasnio je da se ograničenje brzine ne odnosi na pješake koji hodaju pločnicima već na druge sudionike u prometu
Slovački zastupnik pojasnio je da za pješake neće vrijediti ograničenje brzine kretanja pločnicima, nakon što je politička rasprava u utorak poslijepodne rezultirala zbrkom i ismijavanjem.
Parlament u Bratislavi u utorak je trebao usvojiti amandmane prometnog zakona koji je maksimalnu brzinu kretanja pješaka pločnicima u urbanim sredinama u Slovačkoj trebao ograničiti na 6 kilometara na sat da bi se spriječile nesreće.
Zastupnik Ľubomír Vážny, koji je sastavio amandman, u srijedu navečer je za javnu televiziju STVR rekao da se kritike temelje na nesporazumu, dodavši da se ograničenje brzine ne odnosi na pješake koji hodaju pločnicima već na druge sudionike u prometu.
Pojasnio je da je svrha amandmana zaštititi pješake tako da se zajamči da se roleri, biciklisti i vozači električnih romobila pločnicima ne kreću znatno brže od brzine kojom hodaju pješaci.
Amandman, koji je u utorak usvojila parlamentarna većina, prvi put definira "brzinu hodanja" od 6 kilometara na sat i postavlja je kao ograničenje brzine za sve one kojima je dopušteno koristiti pločnike pod određenim uvjetima.
