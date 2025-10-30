ISMIJALI IH /

Ipak su se dozvali pameti! Slovaci neće uvesti ograničenje brzine za pješake

Ipak su se dozvali pameti! Slovaci neće uvesti ograničenje brzine za pješake
×
Foto: Patrik Macek/pixsell/Ilustracija

Zastupnik Ľubomír Vážny pojasnio je da se ograničenje brzine ne odnosi na pješake koji hodaju pločnicima već na druge sudionike u prometu

30.10.2025.
8:28
Hina
Patrik Macek/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Slovački zastupnik pojasnio je da za pješake neće vrijediti ograničenje brzine kretanja pločnicima, nakon što je politička rasprava u utorak poslijepodne rezultirala zbrkom i ismijavanjem. 

Parlament u Bratislavi u utorak je trebao usvojiti amandmane prometnog zakona koji je maksimalnu brzinu kretanja pješaka pločnicima u urbanim sredinama u Slovačkoj trebao ograničiti na 6 kilometara na sat da bi se spriječile nesreće. 

Zastupnik Ľubomír Vážny, koji je sastavio amandman, u srijedu navečer je za javnu televiziju STVR rekao da se kritike temelje na nesporazumu, dodavši da se ograničenje brzine ne odnosi na pješake koji hodaju pločnicima već na druge sudionike u prometu.

Pojasnio je da je svrha amandmana zaštititi pješake tako da se zajamči da se roleri, biciklisti i vozači električnih romobila pločnicima ne kreću znatno brže od brzine kojom hodaju pješaci. 

Amandman, koji je u utorak usvojila parlamentarna većina, prvi put definira "brzinu hodanja" od 6 kilometara na sat i postavlja je kao ograničenje brzine za sve one kojima je dopušteno koristiti pločnike pod određenim uvjetima.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je najluđa vijest koju ćete čuti ovaj tjedan: Slovaci će zabraniti ljudima na brzo hodaju

SlovačkaPješaciOgraničenje Brzine
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ISMIJALI IH /
Ipak su se dozvali pameti! Slovaci neće uvesti ograničenje brzine za pješake