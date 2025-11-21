FREEMAIL
NEVJEROJATNA CIFRA /

Slika prodana za 54,7 milijuna dolara! Autoportret umjetnice je njezino najskuplje djelo ikad

Slika prodana za 54,7 milijuna dolara! Autoportret umjetnice je njezino najskuplje djelo ikad
Foto: Nancy Kaszerman/zuma Press Wire/splashnews.com/splash/profimedia

Rekord za djelo Fride Kahlo bio je 34,9 milijuna dolara, postavljen 2021. godine

21.11.2025.
8:50
Hina
Nancy Kaszerman/zuma Press Wire/splashnews.com/splash/profimedia
Autoportret poznate meksičke umjetnice Fride Kahlo prodan je za 54,7 milijuna dolara u New Yorku, postavivši rekord za najvrednije djelo umjetnice ikad prodano na aukciji, priopćila je u četvrtak aukcijska kuća Sotheby's.

Aukcijska kuća priopćila je da su se dva ponuđača natjecala u petominutnom nadmetanju za sliku "El sueno (La cama)" iz 1940. godine, što u prijevodu znači "San (Krevet)" i prikazuje Kahlo kako leži u krevetu. Identitet pobjednika na aukciji nije otkriven.

Slika prodana za 54,7 milijuna dolara! Autoportret umjetnice je njezino najskuplje djelo ikad
Foto: Charly Triballeau/afp/profimedia

Prethodni rekord za djelo neke umjetnice na aukciji držala je američka slikarica Georgia O'Keeffe, čiji je "Jimson Weed/White Flower No. 1" prodan za 44 milijuna dolara 2014. godine. Rekord za djelo Fride Kahlo bio je 34,9 milijuna dolara, postavljen 2021. godine.

"El sueno (La cama)" posljednji je put prodano na aukciji 1980. za 51.000 dolara - oko tisućiti dio njegove sadašnje cijene. Anna Di Stasi, voditeljica za latinoameričku umjetnost u Sotheby'su, rekla je da prodaja odražava i rastuće uvažavanje genija Fide Kahlo i sve veće priznanje umjetnica na tržištu luksuzne robe.

Svjetski poznata umjetnica rođena je 1907. godine, a umrla 1954. godine u dobi od samo 47 godina nakon života obilježenog tjelesnom i emocionalnom boli. Bila je najpoznatija po svojim autoportretima.

POGLEDAJTE VIDEO: Gledanje umjetničkih djela ublažava stres i mogućnost srčanog udara: Evo u čemu je 'kvaka'

Frida KahloSlikaAukcijska Kuća
