Širi se horor snimka: Umjesto najsretnijeg dana, mladoženja umro za vrijeme plesa sa svojom dragom

Na društvenim mrežama pojavila se snimka trenutka kada se mladoženja srušio i umro na vjenčanju pred očima šokirane mladenke.

Srceparajući trenutak dogodio se u trenutku dok je mladi par uživao u onome što je trebao biti najsretniji dan u njihovim životima, piše The Sun.

Ashraf Abu Hakam viđen je kako drži svoju mladenku za ruku i pleše zajedno u trenucima prije katastrofe. Neposredno prije nego što je pao, mahao je Saidi štapom, što je dio egipatskog plesa. Saidi štapovi su rekviziti za tradicionalni ples koji potječe iz egipatskog folklora, često se izvodi na vjenčanjima i drugim posebnim prigodama.

Par se zabavljao sa svojim voljenima kada se on iznenada srušio na tlo. Snimka ga prikazuje kako leži na leđima dok su mu gosti pokušavaju pomoći.

Nedavno preminula mladenka u BiH

Glazbu i smijeh zamijenili su vriskovi. Nažalost, Ashrafa nije bilo moguće oživjeti. Liječnici su kasnije potvrdili da je umro od srčanog udara.

Prijatelji su ga opisali kao "puna života" i "uzbuđenog zbog svoje budućnosti". Ožalošćeni su se prisjetili kako su dan ranije slavili njegove zaruke.

"Neka mu se Bog smiluje i podari mu mjesto u prostranstvu svog raja“, napisala je jedna osoba.

Ashrafova šokantna smrt dolazi nakon što je i 26-godišnja bosanska medicinska sestra umrla nakon što je pala u komu na vlastitom vjenčanju.

Adna Rovčanin-Omerbegović, influencerici i medicinskoj sestri, pozlilo je na svom vjenčanju 13. rujna. Adna se razboljela i hitno je prevezena u bolnicu, prema bosanskim medijima. Tijekom liječenja pala je u komu. Tragično je preminula dva dana kasnije.

