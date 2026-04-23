Ukrajinci udarili na zapovjedništvo FSB-a! U žestokom napadu ubijeno 12 ruskih časnika

U jučerašnjem ukrajinskom napadu dronovima na zapovjednu lokaciju ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u okupiranom Donjecku, ubijeno je 12 časnika i ranjeno još 15 osoba, potvrdio je u četvrtak zapovjednik Snaga za bespilotne sustave Robert Brovdi zvan "Mađar" na Telegramu.

Niz eksplozija probudio je Donjeck oko osam sati ujutro, a društvenim mrežama krenule su kružiti snimke ukrajinskih dronova koji udaraju u nedovršenu višekatnicu.

Ukraine’s Unmanned Systems Forces destroyed a command post and a temporary deployment site of Russia’s FSB mobile operations directorate in Donetsk using FP-2 drones.



Twelve special operations personnel were killed and 15 injured.



⚡️ Boom! Ukrainian drones hit an FSB command post in central Donetsk



Footage circulating online shows a strike on a multi-story building.



The attack reportedly took place on the morning of April 22. According to reports, officers from an FSB command unit were inside the…

FP-2 dronovi u akciji

Napadnuto mjesto je, prema pisanju ukrajinskih medija, bilo odgovorno za sabotaže, izgradnju obavještajnih mreža, regrutiranje, izvođenje terorističkih napada, podmetanje požara i koordinaciju posredničkih snaga.

Kyiv Independent piše da su u napadu ukrajinske snage koristile dronove FP-2 domaće tvrtke Fire Point, dizajnirane za udare srednjeg dometa.

U priopćenju se navodi da je izvedeno ukupno "osam preciznih udara na metu", a uz dronove sudjelovali su borci 1. korpusa Azovske brigade ukrajinske nacionalne garde.

