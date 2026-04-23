ŠIRE SE SNIMKE /

Ukrajinci udarili na zapovjedništvo FSB-a! U žestokom napadu ubijeno 12 ruskih časnika

Foto: Anton Gerashchenko, NEXTA/X, screenshot

U priopćenju se navodi da je izvedeno ukupno 'osam preciznih udara na metu'

23.4.2026.
22:21
Dunja Stanković
U jučerašnjem ukrajinskom napadu dronovima na zapovjednu lokaciju ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u okupiranom Donjecku, ubijeno je 12 časnika i ranjeno još 15 osoba, potvrdio je u četvrtak zapovjednik Snaga za bespilotne sustave Robert Brovdi zvan "Mađar" na Telegramu. 

Niz eksplozija probudio je Donjeck oko osam sati ujutro, a društvenim mrežama krenule su kružiti snimke ukrajinskih dronova koji udaraju u nedovršenu višekatnicu. 

FP-2 dronovi u akciji

Napadnuto mjesto je, prema pisanju ukrajinskih medija, bilo odgovorno za sabotaže, izgradnju obavještajnih mreža, regrutiranje, izvođenje terorističkih napada, podmetanje požara i koordinaciju posredničkih snaga. 

Kyiv Independent piše da su u napadu ukrajinske snage koristile dronove FP-2 domaće tvrtke Fire Point, dizajnirane za udare srednjeg dometa. 

U priopćenju se navodi da je izvedeno ukupno "osam preciznih udara na metu", a uz dronove sudjelovali su borci 1. korpusa Azovske brigade ukrajinske nacionalne garde.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija profitira od rata na Bliskom istoku, Kovačević: 'EU se bori s krizom koju je sama stvorila'

Rat U UkrajiniDonjeckFsbDronNapad
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
