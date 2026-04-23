Ukrajinci udarili na zapovjedništvo FSB-a! U žestokom napadu ubijeno 12 ruskih časnika
U jučerašnjem ukrajinskom napadu dronovima na zapovjednu lokaciju ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u okupiranom Donjecku, ubijeno je 12 časnika i ranjeno još 15 osoba, potvrdio je u četvrtak zapovjednik Snaga za bespilotne sustave Robert Brovdi zvan "Mađar" na Telegramu.
Niz eksplozija probudio je Donjeck oko osam sati ujutro, a društvenim mrežama krenule su kružiti snimke ukrajinskih dronova koji udaraju u nedovršenu višekatnicu.
FP-2 dronovi u akciji
Napadnuto mjesto je, prema pisanju ukrajinskih medija, bilo odgovorno za sabotaže, izgradnju obavještajnih mreža, regrutiranje, izvođenje terorističkih napada, podmetanje požara i koordinaciju posredničkih snaga.
Kyiv Independent piše da su u napadu ukrajinske snage koristile dronove FP-2 domaće tvrtke Fire Point, dizajnirane za udare srednjeg dometa.
U priopćenju se navodi da je izvedeno ukupno "osam preciznih udara na metu", a uz dronove sudjelovali su borci 1. korpusa Azovske brigade ukrajinske nacionalne garde.
