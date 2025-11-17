FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZATRPALO IH KAMENJE /

Šestero poginulih u vožnji strave: Aktiviralo se klizište, ljudi ostali zarobljeni u autobusu

Šestero poginulih u vožnji strave: Aktiviralo se klizište, ljudi ostali zarobljeni u autobusu
×
Foto: Tuoi Tre News, Le Tien/x

Navodi se kako je ozlijeđeno 19 putnika

17.11.2025.
6:27
Hina
Tuoi Tre News, Le Tien/x
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje šest osoba poginulo je u središnjem Vijetnamu kada je autobus koji ih je prevozio pogođen klizištem u nedjelju navečer, izvijestili su državni mediji u ponedjeljak.

Klizanje tla, kako se navodi, izazvano je jakom kišom koja je pogodila područje.

Autobus s 32 osobe bio je na putu od Da Lata do Nha Tranga kada se dogodio incident, izvijestile su internetske novine VnExpress. 

Navodi se kako je ozlijeđeno 19 putnika. Dva putnika ostala su zarobljena u autobusu, koji je djelomično zatrpan blatom i kamenjem. Vlasti su na mjestu događaja i pokušavaju ih spasiti.

Fotografija koja prati izvješće pokazuje da je dio ceste u potpunosti prekriven zemljom i ogromnim kamenjem.

U obližnjem Danangu, još tri osobe su nestale u još jednom klizištu koje se dogodilo u petak, prema VnExpressu.

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota

VijetnamAutobusKlizisteNesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZATRPALO IH KAMENJE /
Šestero poginulih u vožnji strave: Aktiviralo se klizište, ljudi ostali zarobljeni u autobusu