Sedam europskih zemalja podnijelo prigovore zbog Dubravke Šuice: Bit će ispitana na Vijeću EU-a

Potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica odgovarat će na pitanja država članica na Vijeću za vanjske poslove u ponedjeljak, gdje će ministre izvijestiti o svom sudjelovanju na inauguraciji Trumpovog Odbora za mir, javlja Euronews.

Šuičin posjet izazvao je kontroverze i kritike jer se smatra da je Komisija prekoračila svoje ovlasti u vanjskoj politici djelujući bez odobrenja 27 država članica. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot izjavio je da Europska komisija nije imala mandat država članica za sudjelovanje na tom sastanku.

Mirovni odbor inicijativa je koju je pokrenuo Trump s ciljem pronalaženja rješenja za međunarodne sukobe. Međutim, nekoliko zemalja EU-a kritiziralo je projekt, izražavajući zabrinutost da bi mogao marginalizirati Ujedinjene narode i Trumpu osigurati doživotnu funkciju predsjedatelja tog tijela.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, Šuica, koja obnaša dužnost povjerenice za Mediteran, u ponedjeljak će na Vijeću za vanjske poslove podnijeti izvješće o svom putu u Washington. Očekuje se da će nekoliko zemalja postaviti pitanje je li Komisija pogriješila sudjelovanjem i je li za to imala pravni mandat.

Prigovori brojnih članica

Uz Francusku, prigovore na Šuičino sudjelovanje izrazile su i Belgija, Španjolska, Irska, Slovenija, Švedska i Portugal. Ministri vanjskih poslova EU-a u ponedjeljak će raspravljati i o situaciji u Ukrajini i na Bliskom istoku, a predviđeno je da će ugostiti glavnog direktora Mirovnog odbora za Gazu, Nikolaja Mladenova.

Glasnogovornica Komisije Paula Pinho u četvrtak je branila Šuičino sudjelovanje, istaknuvši da Europska unija mora biti za stolom gdje se donose odluke. "Inače ćemo u budućoj obnovi Gaze biti samo platitelj, a ne i akter", izjavila je glasnogovornica.

Na osnivačkom događaju Mirovnog odbora u četvrtak u Washingtonu sudjelovalo je ukupno 14 zemalja Europske unije. Bugarska i Mađarska pridružile su se kao punopravne članice, dok je preostalih 12 zemalja EU-a prisustvovalo u statusu promatrača, a predstavljali su ih ministri ili diplomati.

