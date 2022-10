Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt održao je konferenciju za medije na kojoj je objasnio zašto je donio odluku o izmjenama Izbornog zakona u večer izborne noći.

"Posljednjih dana nisam bio baš onako nezaposlen kao što znate. Želio bih u trenutku kada ne znamo detaljno rezultate izbora da se zahvalim građanima i biračima. Vi ste odabrali svoje pravo i izabrali ste. Znate da sam na početku godine rekao kakav god Izborni zakon bio, izbori će biti organizirani. Vidim da su na vrijeme organizirani upravo kako zakon i propisuje. Znate da je bilo teško i da se odvoji proračun za izbore", rekao je Schmidt.

"Nismo mogli eliminirati prevare i krađe, ali nakon razgovora u Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) i s drugim promatračima ustanovili smo da je ovo dobar smjer i da smo imali manje prekršaja nego prošle izbore, a to je koliko sam čuo u vezi s odlukom paketa integriteta nakon što se stranke nisu mogle dogovoriti oko tih stvari", rekao je.

'Ja sam šutio'

Visoki predstavnik je naglasio kako je svojim odlukama prije svega nastojao deblokirati rad Federacije BiH. "Birači imaju pravo da se većine koje su birali vidimo u rezultatima. Mi smo nažalost, posebno u FBiH, morali utvrditi da četiri godine nismo imali izabranu vladu ni Predsjedništvo i sve se to zasniva na odlukama iz 2014. godine. Moj cilj je bio i ostao da nam se to ovog puta ne dogodi. Zemlja koja želi u EU, ako ćemo poslušati želju građana, mora stvoriti osnove za tako nešto. Zbog toga sam stvorio uvjete za to, da u kratkom roku nakon izbora, donesu odluku tko će biti predsjednik, premijer itd.", smatra Schmidt.

Objasnio je s kim je vodio razgovore nakon donošenja odluke 2. oktobra. "Čudi me da je nekog to iznenadilo. Utvrdio sam da su moji razgovori u nedjelju prije i poslije odluka, s predstavnicima stranaka, koji su mi izrazili razumijevanje za moju odluku i želim im se zahvaliti. Ako vas zanima to su bili razgovori sa SDA, Željkom Komšićem, HDZ-om i svim ostalim strankama. Nije riječ o tome da se utječe na volju birača. Ja sam zbog toga šutio o svemu do zatvaranja izbornih jedinica. Nije bio cilj da se da nekome ili oduzme prednost pa sam zbog toga razmišljao o terminu kada ću donijeti odluku", pojasnio je visoki predstavnik.

Schmidt je govorio i o brojnim špekulacijama u javnosti. "Očekuje nas velika reforma izbornog zakonodavstva i to se mora učiniti. Kada je riječ o presudama Zornić, Sejdić i Finci, one se moraju implementirati i tu nema nikakvog odlaganja. Ako hoćete, ja čestitam svima onima koji će u narednim danima imati obavještenja da su izabrani u parlament i prvi zadatak im mora biti da se zajedno pobrinemo za implementaciju ovih presuda koje čekaju 12 godina. To vidim kao nastavak onoga što sam započeo u FBiH", rekao je.

'Kako to radi Džeko'

"U ovoj zemlji imaju dva pristupa. Jedan je dejtonski, tri konstitivna naroda i dva entiteta i jedna država. Međutim, s pravom imamo i drugi koncept, a on dovodi u pitanje kako sa ovakvom etničkom diferencijaciji osigurati da svi ljudi imaju ista prava. To nije jednostavno. Ja ću nakon ove konferencije održati sastanak s građanima koji razgovaraju o tome, te ću se sastati s mladima i umjetnicima. Mislim da se moram odmaći da samo predstavnici partija donose odluke u ovoj zemlji. Nada da će doći Dejton 2 ne vodi u pravom smjeru. Odluka o tome neće se donijeti o nekoj zrakoplovnoj bazi u SAD-u već među građanima", jasan je Schmidt koji je dodao da je ovim odlukama za njega slučaj 'Ljubić' pravno gledano okončan.

Schmidt nije želio komentirati objave Vlade Republike Hrvatske da su s njim direktno dogovarali izmjene Izbornog zakona BiH. Rekao je samo da on odluke donosi sam i da govori u svoje ime. Smatra da je posljednjom odlukom otvorio put tome da BiH dobije status kandidata, možda čak i do kraja ove godine. Ovime je, kaže, ujedno i gađao gol stranaka u BiH. Vrijeme je da nogometna ekipa BiH sada napravi poteze, a ne bi bilo loše da pogledaju kako to rade Džeko i ostali, zaključio je u svom obraćanju Schmidt.