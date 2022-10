U Bosni i Hercegovini u nedjelju su održani izbori, a rezultati su polučili nekim novim licima koji će u novom mandatu voditi politiku susjedne zemlje. Izbore u BiH, nova i stara lica na političkoj sceni, kao i odluku visokog predstavnika Schmidta o izmjenama izbornog zakona u izbornoj noći, u studiju Net.hr-a putem video veze komentirala je politička analitičarka Ivana Marić.

Na pitanje je li izbor Željka Komšića, koji je ponovo izabran glasovima Bošnjaka manipulacija i zaobilaženje duha izbornog zakona, Marić odgovara da je nezgodno pričati o duhu i bilo čemu drugom. "Mi imamo zakon. On je izabran po zakonu i njegova je pobjeda bila jedina sigurna u cijelom procesu, sve ostalo je bilo upitno. Pored toga je bilo neupitno da će HDZ BiH biti nezaobilazan faktor za formiranje vlasti u Federaciji i na nivou BiH. To je taj neki nepisani sporazum i tajni dogovor Komšića i Čovića. I Čović i HDZ BiH odrađuju Komšiću kampanju za predsjedništvo, a s druge strane Komšić je njima omogućio da postanu nezaobilazan faktor za formiranje vlasti", kazala je analitičarka.

Dodaje da oni tako funkcioniraju već jako dugo i da su svi zadovoljni. "Upravo to je možda i razlog zašto je Čović, ustvari HDZ BiH, ovog puta kandidirao Borjanu Krišto, jer su znali da nema velike šanse. Vidjelo se i po njezinoj kampanji da ona računa da neće dobiti izbore, ali isto tako da računaju da su stranka koja će s nekih 150 tisuća glasova biti nezaobilazna. To je cijena koju je HDZ spreman plaćati", ističe.

'Na vlasti su kriminalci'

Hrvatima je, kaže, svejedno tko sjedi u predsjedništvu BiH; sjedio Dragan Čović ili sjedio Željko Komšić, za obične Hrvate to apsolutno ništa ne znači. "Nisu osjetili neko poboljšanje, nisu se osjećali niti više Hrvatima kada je u Predsjedništvu Željko Komšić. To je protokolarna dužnost kao i u Hrvatskoj, koja u suštini nema velike nadležnosti. Niti su im oduzeta neka prava dok je bio Željko Komšić, niti su Hrvati imali neka veća prava niti se osjećali zaštićeni dok je bio Dragan Čović", rekla je, dodajući da je to samo jedna od priča za izborne kampanje i Čovića i Komšića. "Da su željeli, mogli su riješiti taj problem. Već rade na tome 15 godina i nisu se bili u stanju dogovoriti, što znači da im svima odgovara ovaj sistem jer svatko dobije ono što želi", rekla je.

Na pitanje zašto se diže tolika pompa oko pozicija u Predsjednišvu kad ono nema tolike ovlasti, Marić ističe da im to odlično služi za grupiranje i homogeniziranje biračkog tijela. "U Bosni i Hercegovini na vlasti nisu nacionalisti već kriminalci. Nacionalizam im služi samo za prikrivanje kriminala i korupcije. Oni ne gledaju što napraviti za svoje narode već gledaju kako prevariti narod da glasaju za njih, bez obzira na to što nemaju nikakve rezultate i što ništa nisu napravili za taj narod", rekla je.

"Kako opravdati nekoga tko se 15 godina predstavlja zaštitnikom jednog naroda, a mi imamo takva tri, čak i četiri s Komšićem, a koji ništa nije napravio. Niti je štitio taj narod nit ga je imao od koga štititi, jer upravo oni kojima on prijeti, su ljudi s kojima on odlično surađuje i s kojima oni na kraju dijele pozicije, dogovaraju sve što njima odgovara. Ali, kada treba nešto napraviti za građane, tu odmah postoje neke nepremostive razlike", kazala je.

Marić podsjeća da je Željko Komšić 2018. godine izbornu kampanju dobio na prijetnjama da će se BiH raspasti ako u predsjedništvo uđu Dodik i Čović . "Toliko su stvorili famu oko toga da ako bude dva protiv BiH, a jedan za BiH, da će oni uništiti BiH", rekla je.

Pojasnila je i koje nadležnosti ima Predsjedništvo BiH. "Predsjedništvo ima nadležnosti predstavljati BiH prema van, imenovati ambasadore, relativno rukovoditi Oružanim snagama...znači apsolutno nemaju moć bilo kakvog rasturanja. Ta moć je na Parlamentarnoj skupštini BiH. Oni znaju, a narod to ne zna, tako da im je nebitno što pričaju laži i izmišljaju jer samo im je bitno da prestraše narod. Isto radi i Čović i Komšić i Dodik i Izetbegović. To im prolazi već više od 15 godina. I zašto to ne bi radili, posebice zato što se opozicija ne trudi to osporiti niti se evo u ovom slučaju Hrvati trude pokazati što je bitno; što je to uništio Željko Komšić za Hrvate, a što je Dragan Čović poboljšao dok je bio član predsjedništva? Nikakve razlike nema, a svatko od njih dobiva svoj cilj - Željko Komšić ima svoj posao i naredne 4 godine, što mu je jedino bitno, a Dragan Čović ima apsolutnu moć na državnom nivou i parlamentima na kantonalnom nivou. Željko Komšić mu je pomogao da apsolutno uništi konkurenciju, on nema neku ozbiljnu opoziciju i to je sistem koji odlično funkcionira", rekao je.

U razgovoru za Net.hr, Vesna Pusić u ponedjeljak je ustvrdila da Komšiću zamjera što se nije više približio Hrvatima. "Prema Ustavu BiH, biraju se tri člana Predsjedništva - dva iz Federacije, jedan iz Republike Srpske. Iz RS-a je Srbin, iz Federacije Hrvat i Bošnjak. Nigdje ne piše niti da su oni predstavnici određenog naroda, niti da predstavljaju taj narod. Oni po ustavu imaju iste nadležnosti, svi zastupaju sve građane. Čak i iz RS-a, iako je izabran u RS-u, nigdje ne piše da on samo zastupa građane Republike Srpske. Nadležnosti sva tri člana Predsjedništva bi trebala biti zaštita svih građana, s posebnim osvrtom da imaju mehanizam ako smatraju da nešto ugrožava vitalni nacionalni interes jednog naroda, da povuku to pitanje i da o tome odlučuju nadležna tijela", pojasnila je Marić.

Marić kaže da Komšić, ne da se nije približio Hrvatima, nego se on nije nikome približio. "On je jedna jako opskurna ličnost na političkoj sceni BiH, koja je nanijela ogromne štete Bosni i Hercegovini zbog tog svog stava. On je 2006. godine prvi puta odabran u Predsjedništvo kao socijaldemokrat, ljudi su glasali za njega jer su vjerovali da će predstavljati sve građane. Ispostavilo se da on ne predstavlja nikoga, niti socijaldemokrate, niti one Bosance koji se ne žele nacionalno izjasniti, niti Hrvate niti Bošnjake", rekla je, dodajući da je sada shvatio da izbore može dobiti tako što se predstavlja najvećim bošnjačkim zaštitnikom.

"To je njegova otvorena politika i u suštini on je postao bošnjački član predsjedništva, Denis Bečirović je predstavnik svih građana kako se izjasnio, a Željka Cvijanović će biti predstavnik Srba. Sve su to samo priče za zamajavanje građana da bi ih se strahom natjeralo u torove i da bi glasali za stranke koje u prethodne četiri godine nisu ništa napravile", ustvrdila je Marić.

U BiH je prerano za građansku državu

Komentirala je i koliko je realna ideja da zaživi građanska BiH, koju mnogi zagovaraju. "Pitanje je što se podrazumijeva pod građanska BiH. Mislim da je za BiH još uvijek prerano za to, ljudi su prestrašeni, posebno zbog atmosfere koju predstavljaju nacionalne stranke, koje stalno plaše svoj narod s drugim narodom i s druga dva naroda. Dok imate strah, dok se bojite za svoju egzistenciju, dok vam prijete da će netko ugroziti vaš narod, da će izbrisati vaš narod, da će ga etnički očistiti, da će oduzeti jedan dio države, ne možemo mi pričati o nekoj građanskoj državi dok se narodi ne osjećaju sigurno", rekla je Ivana Marić.

Bosna i Hercegovina jest u suštini građanska država, dodaje, "mi imamo parlamente, predstavnička tijela koja biraju tako, u kantonima je apsolutno građanska država, nemamo toliko da možemo reći da je nacionalno podijeljena država, ali jednostavno moramo naći balans", kazala je.

Pojasnila je zbog čega misli da trenutno nije dobro spominjati građansko uređenje. "Ono što je sada opasno i što nije dobro da se spominje je građansko uređenje, sve dok se narodi ne osjećaju sigurno. Imamo trend jačanja te nacionalne ostrašenosti koji je sada puno prisutniji nego nakon rata. Tada je još bilo i logično, rat je bio, neprijateljstvo, ubijali su jedni druge...Međutim, sada, 30 godina od početka rata, još uvijek se stvara ista atmosfera, još uvijek je zastrašivanje, ako se mi opustimo i ako se ne držimo unutar jednog naroda zajedno, ovi drugi će nas uništiti. U takvoj atmosferi, spominjanje građanske države dođe kao prijetnja", ustvrdila je Ivana Marić.

Rekla je da su neke stvari malo specifične za BiH, te su različite i od Hrvatske i od Srbije gdje se može pričati o građanskoj državi jer ne postoji opasnost od preglasavanja i ignoriranja izborne volje jednog naroda.

"To što se u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine bira osoba koja nije pravi Hrvat, i to je ustvari taj neki apsurd gdje mi koristimo pojmove koji su nejasno definirani. Mi imamo Hrvate, Srbe i Bošnjake. Sad kada vi pitate, "ok, tko je Hrvat", svatko se može izjasniti kako hoće. Ja mogu sutra reći da sam Bošnjak, prekosutra da sam Srbin i zauzeti poziciju i za Srbina i Bošnjaka i ostalog - nitko mi to ne može osporiti. To je do moje savjesti i do mojeg obraza hoću li se ja izjašnjavati drugačije samo da bih došla do nekog položaja", kazala je, dodajući da ljudi to rade i da to nije stran pojam. "Pitanje je hoćemo li biti iskreni i reći da mi pod Hrvatima podrazumijevamo katolike , pod Srbima pravoslavce, a pod Bošnjacima muslimane. Onda će biti lakše, da se jasnije izražavamo pa da kažemo dajte da na izborima tko se na popisu izjasnio kao Hrvat, da on dobije druge glasačke listiće, da povežemo popis s izborima", pojasnila je.

Međutim, dodaje kako nikome ne odgovara da se jasno objasni situacija te da svima odgovara ova neka siva zona u kojoj se vladari odlično snalaze i manipuliraju ljudima. "Da se situacija razjasni, bilo bi manje straha, više povjerenja i oni ne bi postojali, ne bi bili na vlasti", kazala je Ivana Marić.

"Da su oni nacionalisti, da žele nešto napraviti za svoj narod, bila bi situacija drugačija - onda bismo imali tri vođe naroda koji svaki od njih želi nešto dobro svom narodu, pa bi se puno lakše dogovorili. Međutim, radi se o osobama koje su jako ogrezle u korupciju i kriminal, koje imaju mnogo afera, neki su optuženi, osuđeni pa oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Oni su shvatili da se moraju održati na vlasti da bi zadržali moć, veze i nadzor nad pravosuđem, da bi se ti predmeti protiv njih držali po ladicama, da bi se gubili dokazi, a svjedoci premišljali. To je način na koji oni funkcioniraju", kazala je Ivana Marić u razgovoru za Net.hr.

Veliku analizu analitičarke Ivane Marić o izbornim rezultatima u BiH, aktualnoj vlasti, retorici Zorana Milanovića i hrvatskih političara prema BiH i porazu Bakira Izetbegovića pogledajte u video intervju.