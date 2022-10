U Bosni i Hercegovini jučer su održani izbori, a glasovi se još uvijek prebrojavaju. No, prema svemu sudeći u Predsjedništvu BiH dogodit će se jedna značajna promjena - Bakira Izetbegovića zamijenit će Denis Bećirović, kojeg je podržalo čak 11 stranaka.

Gusto je, uz puno preokreta bilo i na izborima za hrvatskog i srpskog člana Predsjedništva. Srpski član predstavništva trebala bi postati Dodikova kandidatkinja Željka Cvijanović koja je pobijedila Mirka Šarovića, dok će za hrvatskog člana Predsjedništva najvjerojatnije ponovo biti izabran Željko Komšić. Ponovno je to rasplamsalo stalno tinjajuću polemiku oko hrvatskog člana Predsjedništva koji je izabran - bošnjačkim glasovima.

Napeti izbori bili su i za predsjednika RS-a, a prema posljednjim informacijama, u predanosti s glasovima ipak je Milorad Dodik, iako je njegova protukandidatkinja Jelena Trivić još jučer kasno navečer proglasila pobjedu. Šok uslijed napetih izbora u nedjelju kasno navečer bila je i odluka visokog predstavnika Schmidta o promjenama Ustava BiH, odnosno o izmjenama izbornog zakona oko kojeg se već mjesecima lome koplja.

Što nam donose rezultati izbora u BiH? Odnosno, što za građane Bosne i Hercegovine znače ovi rezultati i koliko su neke stvari znakovite? Napeti izborni proces, odnosno epilog izbornog procesa, za Net.hr su komentirali saborski zastupnik Kluba zastupnika Mosta Nino Raspudić i bivša ministrica vanjskih i europskih poslova te prva potpredsjednica Vlade Vesna Pusić.

Raspudić: 'Bećirovićeva politika je ista kao i Izetbegovićeva'

Jedna od veliki promjena koja je u nedjelju bila velika vijest je i poraz Bakira Izetbegovića. U razgovoru za Net.hr, Nino Raspudić ističe kako njegov poraz, odnosno pobjeda Bećirovića nije iznenađenje, jer su se i prije smjenjivale te "crvene i zelene bošnjačko-muslimanske opcije".

"Iz perspektive Hrvata, politika sarajevskog SDP-a je ista prema Hrvatima kao i Izetbegovićeva. Oni su također pozvali na demonstracije ispred OHR-a kad se pojavila naznaka da bi se mogao promijeniti izborni zakon u smislu da se Hrvati ne mogu više preglasavati. Dakle, prema Hrvatima to je ista negativna politika i za nas nikakvu bitnu promjenu ne predstavlja što to nije Izetbegović nego Bećirović", rekao je Raspudić u razgovoru za Net.hr.

"Što se tiče Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva, ono je ostalo isto, ista opcija, a i da je dobila druga opcija ne bi bilo opet promjene po pitanju čuvanja integriteta Republike Srpske, jer vi nemate niti jedan relevantan srpski politički faktor u BiH koji bi milimetra odstupio od Republike Srpske i ovlasti koje sada ima", ističe saborski zastupnik.

Što se tiče pak Komšićevog reizbora, Raspudić kaže da je stvarno drastično da se ponavlja taj izborni inženjering i prevara. "Mi smo danas konačno poduzeli konkretne korake - naime, uputili smo službeno zahtjev, u ime Kluba Mosta Saboru i Vladi, da se Komšića proglasi nepoželjnim u Republici Hrvatskoj, dakle persona non grata", rekao je Raspudić.

Krajnje neozbiljno od Schmidta

Komentirao je i nametanje promjena izbornog zakona, koje je visoki predstavnik Christian Schmidt donio malo nakon što su se zatvorila birališta u BiH. "To je krajnje neozbiljno, već sam bio rekao da je to rađenje dodatne sprdnje od države BiH. Ne znam da li postoji primjer u svijetu da se u izbornoj noći promijeni izborni zakon, nakon zatvaranja birališta", rekao je Raspudić, dodajući da je on mislio napraviti nešto konstruktivno, to je trebao napraviti ranije prije izbora.

"To bi bilo puno više fer prema svim političkim akterima. S druge strane, iz hrvatske perspektive ove promjene ništa posebno nisu donijele", rekao je Raspudić.

Saborski zastupnik iz kluba Mosta ističe da treba vidjeti kako se tumači ova činjenica da je u prvom krugu potrebno 11 zastupnika iz svakog Kluba naroda za izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije, u drugom krugu ako se ne izabere 7, a u trećem samo 4. "Tu može ležati potencijalna zamka za Hrvate. Vidjeli smo da on isto, kao što je iskoristio te svoje ovlasti i uveo tu kozmetičku izmjenu, on je isto tako mogao jučer promijeniti način izbora člana Predsjedništva. Međutim, tu nepravdu očito nije htio promijeniti", konstatirao je Raspudić.

Pojasnio je i dinamiku izbora za hrvatskog člana Predsjedništva, odnosno zašto su se izborni rezultati tijekom večeri mijenjali.

"Za Komšića se glasalo isključivo u bošnjačkim većinskim sredinama i očito kako je išao taj ritam prebrojavanja, u jednom trenutku Krišto je izbila u vodstvo, a to je očito zato što su bili prebrojani glasovi iz većinskih hrvatskih sredina. Kako se išlo prema kompletnom prebrojavanju, pokazalo se da i dalje ima tih Bošnjaka koji bi određivali tko će biti hrvatski član predsjedništva", pojasnio je Nino Raspudić u razgovoru za Net.hr.

Pusić: 'Neviđeni iskorak u BiH'

Dok je Raspudić mišljenja da izbor Denisa Bećirovića neće ništa promijeniti, Vesna Pusić na poraz Bakira Izetbegovića pak gleda posve drugačije.

"Nije baš bilo za očekivati po mom mišljenju, no to je veliki iskorak i pokazuje da su opozicijske strane i građani u prvom redu učinili jedan važan i do sada neviđeni iskorak u BiH", ističe bivša ministrica i potpredsjednica Vlade u razgovoru za Net.hr, dodajući da je to važan moment i poruka birača u BiH, da im je dosta svih ovih etničkih stranaka, prepucavanja i međusobnog blokiranja.

"S tog je stanovišta to vrlo značajna poruka. Ima tu i još jedna značajna poruka, a to je da se čini da je Bećirović dobio prilično velik broj glasova u zapadnoj Hercegovini, pa bi se možda moglo reći da su ovog puta Hrvati Bošnjacima izabrali člana Predsjedništva", kaže Pusić.

Smatra da je to početak pomaka te da ima tu puno stepenica koje se moraju proći, međutim i po činjenici da je Bečirović tako uvjerljivo izabran i po činjenici da je održao prvi pravi politički "nenacionalistički, nesvađalački, neantagonizirajući govor u BiH od rata", to daje nekog razloga za optimizam. "Ono što je bitno, i više puta je naglasio, i mislim da je to ono što je u skladu sa željama građana BiH - da konačno bez međusobnih blokada krenu na taj put prema članstvu u EU, što je jedino racionalno", kaže Vesna Pusić.

Što se tiče izmjena koje je donio visoki predstavnik, Pusić kaže da su one donesene u "zbilja neobično i bizarno vrijeme". "U ovom slučaju, sadržaj je važniji od forme, a sadržaj je kada ga malo pogledate i kada se svi skupa prestanu pjeniti, prilično zanimljiv. Nije onakav kakav je očekivao HDZ niti nitko drugi. Sadržaj daje nade da bi ipak sada moglo biti lakše upravljati u Federaciji i da bi se te blokade koje su Federaciju držale potpuno paraliziranom već godinama, mogle biti suzbijene ovim novim pravilima. Svakako bih preporučila prije nego se svi počnu jako ljutiti, da malo pogledaju sadržaj", ističe Pusić.

O reizboru Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva Pusić kaže da je ona bila jedna od rijetkih u Hrvatskoj koja je nakon prošlih izbora čestitala Željku Komšiću na izboru, jer je "pobijedio u skladu s glasovima birača u BiH".

"To se dogodilo i ovaj put, njemu se nema što prigovoriti što se tiče izborne procedure. Ono što se uvijek ponavljalo je da nije izabran glasovima Hrvata, ali kao što vidimo ovog puta niti bošnjački predstavnik baš nije izabran isključivo glasovima Bošnjaka, nego je izabran i glasovima Hrvata", rekla je Pusić.

'Ljudima je dosta nacionalističke politike'

Ipak, ono što smatra lošim je da se Komšić u svom prijašnjem mandatu nije postavio na način na koji se postavio Bećirović sada, objedinjujući i povezujući ljude u BiH. "Moje je mišljenje da Komšić nije taj mandat iskoristio da bi se donekle približio hrvatskom korpusu. Koliko god možete biti kritični prema tim ljudima, ali oni se iz bilo kojih razloga, opravdanih ili neopravdanih, osjećaju nesigurno. Bilo bi vrlo dobro da je iskoristio taj mandat da im se približi", kaže bivša ministrica.

"To nisu svi Hrvati kao što znamo, to su Hrvati uglavnom u dva hercegovačka kantona. Kao što znamo, Hrvati žive i u Tuzli, Sarajevu, srednjoj Bosni, Posavini, u različitim drugim dijelovima BiH i za te uglavnom nikada nitko ne pita", dodala je.

Komentirala je i napete izbore ra predsjednika Republike Srpske, gdje se Jelena Trivić dosta približila Miloradu Dodiku. Pusić kaže da je to pokazatelj, da u cijeloj Bosni i Hercegovini pa i u Republici Srpskoj, je ljudima dosta nacionalističke politike.

"Jelena Trivić, nažalost, nije ništa bolja po mom mišljenju od Dodika, ali u percepciji ljudi je druga; nešto drugo, nešto što do sada nije bilo i znači određenu promjenu. Taj njezin uspjeh na izborima bez obzira pobijedila ili ne, ali taj visoki rezultat pripisujem činjenici da ljudi naprosto žele da se stvari promjene i to žele u cijeloj BiH. Ovo je početak početka, trebat će vremena jer se dugo ta zemlja uništavala pa će trebati vremena da dođe k sebi; ali ono što je ohrabrujuće je da se čini da je počelo…", zaključuje Vesna Pusić u razgovoru za Net.hr.