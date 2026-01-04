FREEMAIL
ISTRAGA U TIJEKU /

Horor na Bjelašnici: Sajla ski-lifta pala na dječaka! Zadobio teške ozljede

Foto: Screenshot/klix.ba

U očevid će biti uključen i stalni sudski vještak strojarske struke kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće

4.1.2026.
12:15
Andrea Vlašić
Screenshot/klix.ba
Na skijalištu na Bjelašnici je jučer na dječaka pala sajla. Zadobio je teške ozljede i zadržan je na liječenju u sarajevskoj bolnici, piše Klix.ba.

Prema priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, dojava o nesreći na lokalitetu Babin Dol, točnije na ski-stazi "BX lift", zaprimljena je jučer oko 15.05 sati.

Dječaku je pružena prva pomoć na licu na mjestu, nakon čega je hitno prevezen u Klinički centar Sveučilišta u Sarajevu gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede u predjelu lijeve noge.

Istraga u tijeku

Zbog zadobivenih ozljeda, dječak je zadržan na daljnjem liječenju. O čitavom slučaju obaviješten je i dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, koji je naložio da se tijekom današnjeg dana obavi očevid.

U očevid će biti uključen i stalni sudski vještak strojarske struke kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Snježna bajka na Papuku privukla ljudi iz cijele Hrvatske: 'Slapovi zaleđeni, snijeg svuda, prekrasno'

NesrećaSkijalisteBjelasnica
Horor na Bjelašnici: Sajla ski-lifta pala na dječaka! Zadobio teške ozljede