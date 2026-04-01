SAD ukinuo sankcije veneuzelanskoj Delcy Rodriguez

Sjedinjene Države u srijedu su ⁠ukinule sankcije privremenoj venezuelskoj predsjednici Delcy Rodriguez, ⁠prema ​web stranici američkog ​Ministarstva financija, manje od tri mjeseca nakon što su američke snage otele predsjednika zemlje Nicolasa Madura.

Administracija predsjednika Donalda ​Trumpa surađuje s privremenom vladom koju vodi bivša Madurova saveznica Rodriguez, što uključuje sporazum o američkoj prodaji venezuelanske ‌nafte, te je izdala izuzeće od sankcija kako bi potaknula američka ulaganja.

Američke snage uhitile su Madura 3. siječnja nakon mjeseci pojačanih napetosti između dvije zemlje, što je pokrenulo lanac promjena u Venezueli.

Maduru i njegovoj supruzi Ciliji Flores ‌sudi se u New Yorku zbog optužbi za trgovinu drogom.

Venezuelsko Ministarstvo komunikacija nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

POGLEDAJTE VIDEO Ovo je posljednji Madurov intervju prije pada: Zanimljivo je o čemu je tada pričao