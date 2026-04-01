KRATKO JE TRAJALO /

SAD ukinuo sankcije veneuzelanskoj Delcy Rodriguez

SAD ukinuo sankcije veneuzelanskoj Delcy Rodriguez
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/Profimedia

Američke snage uhitile su Madura 3. siječnja nakon mjeseci pojačanih napetosti između dvije zemlje, što je pokrenulo lanac promjena u Venezueli

1.4.2026.
23:37
Hina
Sjedinjene Države u srijedu su ⁠ukinule sankcije privremenoj venezuelskoj predsjednici Delcy Rodriguez, ⁠prema ​web stranici američkog ​Ministarstva financija, manje od tri mjeseca nakon što su američke snage otele predsjednika zemlje Nicolasa Madura.

Administracija predsjednika Donalda ​Trumpa surađuje s privremenom vladom koju vodi bivša Madurova saveznica Rodriguez, što uključuje sporazum o američkoj prodaji venezuelanske ‌nafte, te je izdala izuzeće od sankcija kako bi potaknula američka ulaganja.

Američke snage uhitile su Madura 3. siječnja nakon mjeseci pojačanih napetosti između dvije zemlje, što je pokrenulo lanac promjena u Venezueli.

Maduru i njegovoj supruzi Ciliji Flores ‌sudi se u New Yorku zbog optužbi za trgovinu drogom.

Venezuelsko Ministarstvo komunikacija nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
