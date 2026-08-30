SAD ponovno napao Iran, Teheran najavljuje žestoku odmazdu

Američke snage napale su iranske raketne bacače u Hormuškom tjesnacu u prvoj vojnoj akciji u mjesec dana, rekao je u nedjelju američki dužnosnik, javlja AP.

Poluslužbeni mediji u Iranu izvijestili su o eksplozijama u blizini otoka Larak u Hormuškom tjesnacu.

Snage Revolucionarne garde viđene su kako se pripremaju za lansiranje raketa s morskim minama prema tjesnacu, tvrdi dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi detaljno opisao osjetljive vojne aktivnosti.

Američka vojska prošli je tjedan završila uklanjanje morskih mina s međunarodnih brodskih ruta u tjesnacu.

Garda je u izjavi koju je prenio iranski državni emiter istaknula "mučeništvo i ozljede nekoliko naših boraca i sunarodnjaka". U izjavi se navodi da će napad "rezultirati kažnjavanjem agresora".