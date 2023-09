NASA, američka svemirska agencija, kontinuirano radi na razvoju novih raketa kako bi proširila svoje mogućnosti istraživanja svemira. Ovi inovativni projekti obećavaju revoluciju u našem razumijevanju svemira i otvaraju nove horizonte za buduća istraživanja.

Povratak čovjeka na Mjesec

Jedan od najuzbudljivijih novih projekata američke agencije u razvoju raketa jest potpuno novi Space Launch System (SLS). SLS je najmoćnija raketa ikad napravljena, a koja će omogućiti transport ljudi i tereta na daleke destinacije u svemiru, uključujući i Mars. Ova raketa bit će ključna za program čiji je cilj povratak ljudi na Mjesec do 2030. godine. SLS sustav lansiranja omogućit će astronautima da stignu na Mjesec brže i s većom količinom tereta nego što se to do sada uopće i moglo planirati. To će također poboljšati i njihovu sposobnost istraživanja površine Zemljinog satelita i prikupljanje važnih podataka i uzoraka Mjesečevog tla.

Sateliti za sprječavanje asteroida

Pored SLS-a, NASA trenutačno razvija i rakete za istraživanje planeta izvan Sunčevog sustava. Jedan od najintrigantnijih projekata je nedavno lansirani James Webb Space Telescope (JWST). Ovaj svemirski teleskop omogućit će nam da bolje i lakše istražujemo egzoplanete izvan Sunčevog sustava, kao i druge daleke svemirske objekte. JWST opservatorij će pomoći znanstvenicima i da bolje razumiju uvjete na drugim planetima i da čak otkriju znakove života negdje daleko u svemiru.

Također, NASA radi i na razvoju letjelica za istraživanje asteroida i drugih opasnih objekata koji bi mogli predstavljati prijetnju Zemlji. Ove će letjelice imati za cilj proučiti te objekte i, ako je potrebno, razviti strategije za sprječavanje njihovog udara u našu planetu. S obzirom na sve ove inovacije u razvoju raketa, budućnost istraživanja svemira čini se punom mogućnosti. NASA nastavlja postavljati standarde u istraživanju svemira i otvarati nova vrata ljudskoj vrsti za istraživanje neistraženih dijelova svemira.

