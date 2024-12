Je li TikTok špijunski alat Pekinga, aplikacija za zabavu ili oboje?

Strelovit uspon TikToka od aplikacije za razmjenu kratkih video sadržaja do globalnog diva u sektoru društvenih medija privukao je veliku pozornost regulatora, osobito zbog povezanosti s Kinom. Platformu se u SAD-u optužuje za špijunažu, a Europska unija otvorila je istragu o optužbama da se TikTok koristio za pomoć kandidatu krajnje desnice na rumunjskim predsjedničkim izborima.

Je li TikTok dakle špijunski alat Pekinga, aplikacija za zabavu ili oboje?

Rumunjska kampanja utjecaja

EU istražuje jesu li rusko miješanje i „preferencijalni tretman” TikToka pridonijeli neočekivanoj pobjedi predsjedničkog kandidata krajnje desnice Calina Georgescua u prvom krugu rumunjskih predsjedničkih izbora. To je treća istraga koju je Europska komisija pokrenula protiv TikToka, koji riskira novčanu kaznu koja može iznositi do šest posto njegova globalnog prometa. Platforma je poručila da je poduzela „odlučne akcije” protiv dezinformacija u vezi izbora. Rusija niječe da se uplitala u te izbore.

Pod pritiskom

Sjedinjene Države usvojile su u travnju zakon koji traži od kineskog vlasnika TikToka, ByteDancea, da proda platformu do 19. siječnja, uz objašnjenje da je omogućila Kini pristup podacima o američkim korisnicima. Ako to ne učini, platforma bi u SAD-u mogla biti zabranjena i ostati bez svojih 170 milijuna američkih korisnika.

TikTok je priznao da su zaposlenici ByteDancea u Kini imali pristup podacima Amerikanaca, ali niječe da je te podatke dao kineskim vlastima. Kako bi zaštitili podatke američka vlada, Europska komisija i britanska vlada već su 2023. zabranili TikTok na službenim uređajima svojih zaposlenika.

Zabrana za tinejdžere u Australiji

Ali zabrane nisu zaustavile TikTokov rast. S više od milijardu aktivnih korisnika u svijetu, platforma je fenomen za mlade koje privlači neprestano pregledavanje kratkih videa.

Gotovo trećina korisnika TikToka u dobi je od deset do 19 godina, po agenciji Wallaroo. No taj uspjeh doveo je do optužbi da platforma potiče širenje dezinformacija i ilegalnog, nasilnog ili pornografskog sadržaja, osobito među mladima. Australija je u studenom zabranila korištenje društvenih medija, uključujući TikTok, mlađima od 16 godina. Društvene mreže koje ne budu poštivale taj novi zakon mogu biti kažnjene novčanom kaznom koja može iznositi do 50 milijuna australskih dolara (30 milijuna eura).

TikTok je objavio da je „razočaran” australskim zakonom, tvrdeći da bi mogao gurnuti mlade u „mračnije kutke interneta”.

Netransparentan algoritam

TikTok je ispred ostalih zahvaljujući svojim uređivačkim značajkama i snažnom algoritmu, privlačeći vojsku kreatora sadržaja i influencera i stvarajući mnoge vlastite. No njegov algoritam je netransparentan i često ga se optužuje da dovodi korisnike u izolirane skupine digitalnog sadržaja. Zaposlenici TikToka i ByteDancea također ručno povećavaju broj pregleda određenog sadržaja, po izvješću Forbesa.

TikTok je rekao da se ručna promocija odnosi samo na malen dio preporučenih videa.

Tvrtka je u kolovozu pod pritiskom EU regulatora morala ukloniti značajku u TikTok Lite spinoffu u Francuskoj i Španjolskoj koja je nagrađivala korisnike za vrijeme provedeno ispred ekrana. Korisnici stariji od 18 godina mogli su 'lajkanjem' i gledanjem videa zaraditi bodove koje se moglo zamijeniti za robu poput vaučera ili poklon kartica. EU je optužio da to može izazvati veliku ovisnost.

Dezinformacije

Aplikaciju se redovito optužuje da dovodi korisnike u opasnost širenjem opasnih „izazova”. Nekoliko djece navodno je umrlo pokušavajući izvesti izazov gubitka svijesti koji se sastoji u zadržavanju daha do nesvjestice. Gotovo petina videa o temama poput ruske invazije na Ukrajinu pokazala se lažnima ili obmanjujućima, po istraživanju organizacije za borbu protiv dezinformacija NewsGuard.

TikTok plaća desecima organizacija za provjeru istinitosti informacija u nekoliko zemalja u Aziji i Oceaniji, Europi, na Bliskom istoku i na španjolskom govornom području u Latinskoj Americi da provjere točnost sadržaja i potom uklanja informacije koje nisu točne.

