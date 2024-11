Zbogom TikTok, Instagram, Facebook za mlađe od 16? Istražili smo je li to moguće u Hrvatskoj

Osmašica Ema Jerković je odlikašica, svakodnevno trenira košarku, ali priznaje većinu slobodnog vremena provodi na mobitelu. Na društvenim mrežama je od dvanaeste i ne sviđa joj se ideja o zabrani.

"Provodim oko četiri sata na dan na njima, a nije to baš pametno. Provodim najviše vremena na TikToku, na Snapchatu i Instagramu se dopisujem s prijateljicama, nije pametno", kaže ova učenica riječke Osnovne škole Srdoči.

To je stvarnost. Petaš Josip Terzić koji pohađa istu školu kaže da je radnim danom po dva, a vikendom i tri sata na mobitelu: "Mislim da bi bilo najbolje da se zabrani zato što bi svi trebali biti što više vani, dobivati sve vitamine i bili bismo pokretniji", govori on, dodajući da su neki njegovi prijatelji i po šest sati dnevno na mobitelu.

Zabraniti ili ne?

Osim na nastavi, sve više škola u Hrvatskoj brani ih na odmorima i hodnicima. No, u najvećoj riječkoj školi, onoj na Srdočima nisu za zakonsku zabranu društvenih mreža. Psihologinja Nataša Buzarinov kaže: "Smatram da to ne bi bilo u redu. Osobno smatram da mi autoriteti, odrasli trebamo jako puno raditi s djecom, jako puno raditi u odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Loša strana mreža su smanjena pažnja i strpljenje na nastavi, glavobolja, psihosomatske i smetnje s vidom. S druge strane djeci daju osjećaj pripadnosti i šire vidike.

"Mislim da je zabranu nemoguće provesti, teško je to, to su civilizacijska dostignuće, mreže, Internet, digitalne platforme, teško je kontrolirati“, kaže ravnatelj škole Ivan Vukić.

U Hrvatskoj nema zabrana, ali brojna su nacionalna upozorenja i upute o odgovornom korištenju mreža. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na naš upit o ovoj temu odgovaraju: "Iako sve platforme imaju svoje interne politike, nacionalni zakoni imaju prednost i odgovornost je roditelja da se djeca pridržavaju propisanih pravila. Obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina, a nadležnost za provedbu Zakona ima Agencija za zaštitu osobnih podataka. Kažu, izdane su brojne brošure i vodiči".

U RH nema riječi o zabrani

Ključnu kontrolu ipak moraju imati roditelji, kojima socijalna pedagoginja škole na Srdočima Dora Živković savjetuje da djeci do trećeg osnovne mobitel ni ne treba: "Što se tiče društvene mreže, svakako do 14- e godine dijete se ne bi ni smjelo ulogirati, nema nekog načina i restrikcije kako da se to njima zabrani, ali svakako bi trebalo biti do te godine sigurno i pod nadzorom roditelja“.

No neki australsku ideju o zabrani podržavaju, među njima je Riječanin Dario Petrović. "Mislim da nije zapravo loša ideja iako prvi put to čujem, pa zašto ne ako si maloljetan definitivno nemaš što tražiti na društvenim mrežama", uvjeren je.

Sugrađanka Iva Bašić ima kćer od 12 godina koja je, kaže, dosta često na mobitelu. "Na aplikacijama, TikTok, Snapchat, svašta nešto, i ja podržavam da se to regulira zakonom“, priznaje.

Mobitel je na nastavi zabranjen, a zabranu društvenih mreža mlađima od 16 u Hrvatskoj zasad nitko ne spominje.