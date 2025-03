Tko je misteriozna grofica Jagoda? Druži se s Puljkom, a susjedi baš nemaju lijepe riječi

Tko je misteriozna splitska grofica Jagoda, koja posljednjih tjedana redovito objavljuje fotografije u društvu Ivice Puljka?

Sve počelo nakon što je Ivica Puljak relativizirao njihovo poznanstvo i rekao da se "vide tu i tamo".

Iz vile na splitskim Bačvicama, čini se, silno se zabavlja. Jučer je tako opet došla u fokus javnosti objavom na Instagramu. Ovog puta uputila ju je zamjeniku Bojanu Ivoševiću, koji je umjesto gradonačelnika Ivice Puljka odgovarao na vijećničko pitanje, je li istina da je grofica nedavno službenim vozilo grada Splita putovala u Zagreb.

Čini se da je svojom objavom uspjela postići cilj. Pokušali smo od Grada dobiti snimku vijećničkog pitanja i odgovora zamjenika Ivoševića, no odbili su nam je ustupiti. Danas je ipak o svemu progovorila prva dama Splita.

'Bahat stav ničim izazvan'

"Kad je bilo prazno mjesto, zašto ne. I ovo nije prvi put. Uvijek kad gradonačelnik ide za Zagreb i ako ima slobodnog mjesta i neko ide u istom smjeru. - Je li se poznajete, međusobno? - Pa poznajemo, očito ovu gospođu ali ne znam zašto se ovolika fama digla. U čemu je problem?", kaže Marijana Puljak.

Splitska gradska vijećnica Ivana Zelić iz HDZ-a kaže: "Mislim da nitko od nas građana nema tu privilegiju da tako gradonačelnik pošalje po vas vozilo i vozača. To je nešto što je o trošku građana, treba postojat u nekoj knjizi i dokaz tko se vozio i u koje vrijeme, pa evo možda bi i to bilo zgodno provjeriti je li to zabilježeno da je to vozilo prevezlo groficu do Zagreba."

Prvi susjedi grofice Jagode nemaju baš lijepe riječi za nju. Tek rijetki usudili su se svoje dojmove podijeliti s nama. Mladen se prisjetio nedavnog događaja kada je jedan mladić parkirao vozilo ispred njene vile.

"Ona je naišla svojim automobilom i počela je urlat već kroz prozor auta na njega. Kako, šta, kako on može i slično, ali već ubrzo ga je počela nazivat i pogrdnim imenima. Takav bahat stav odjednom ničim izazvan stvarno se rijetko viđa", kaže Mladen Mimica iz Splita.

"Samo znam da je komplicirana. Ona ima sve veze, ona je povezana sa svima, sa tom politikom. Ima te veze i onda ona može radit šta oće", kaže Ana Zaninović.

Utjecaj na političare?

Koliko je javnosti do sada bila nepoznata, u političkim krugovima čini se nije tako. Političkim vezama navodno je utjecala i na visoku poziciju Marijane Puljak na listi SDP – a za posljednje parlamentarne izbore.

"Ako u istinite one priče koje se pričaju, onda je žena itekako zadužila bračni par Puljak, a oni su je zanijekali kao Petar Isusa na prvi znak nekakve nevere. Ni prvi ni zadnji put, oni iskoriste sve ljude i apsolutno ih se odreknu i odbace kad im više ne trebaju", kaže kandidat za splitskog gradonačelnika, Davor Matijević (SDP).

Splitskim kadidatima za gradonačelnika priča o splitskoj grofici, čini se, došla je kao naručena.

Još jedan kandidat, Željko Kerum (HGS) kaže: "Dobro ga je poljuljala jer prikazala je njega kao čovjeka koji ne govori istinu. Znači on se suočio sa svojim neistinama, sa lažima."

Pokušali smo kontaktirati i groficu Jagodu Schon Milesi, no na pozive nam nije odgovarala. Potražili smo je i na kućnoj adresi, ali bezuspješno.