Trajekt Oliver opet u kvaru, nije isplovio iz Splita: 'Ne zaslužuje nositi to ime'

Nosi ime hrvatskog glazbenog velikana, trebao je biti ponos flote, ali Jadrolinijin trajekt Oliver od početka prate samo pehovi! Opet je u novim problemima, iz Splita nije isplovio ni jučer!

Kao da sve ono što se s njim događalo posljednjih godinu dana nije bilo dovoljno! Trajekt Oliver jučer u 3 popodne iz Splita je trebao krenuti put Vele Luke pa do Lastova, ali to se zbog tehničkog kvara nije dogodilo! "Nažalost rekli bi Velolučani ništa nova, nažalost iz razloga jer ovo nije prvi put da se ovako nešto događa. Točno je da mi imamo mogućnost preko linije s Orebićem prijeći na kopno, ali nije svaki naš stanovnik u mogućnosti putovati na takav način, a pogotovo se to odnosi na stanovnike Lastova", kaže nam Katarina Gugić, načelnica Općine Vela Luka.

Stanovnici Lastova u ovakvim su situacijama odsječeni od svijeta. Stručne službe Jadrolinije popravljaju kvar, ali ne otkrivaju detalje. Jelena Ivulić, voditeljica Jadrolinije u Splitu pojašnjava kakva je situacija danas: "Trudimo se maksimalno riješiti problem na trajektu Oliver tako da nam je danas linija uspostavljena, Bartol Kašić nam je jutros isplovio prema Veloj Luci i Lastovu, što se tiče popodnevne linije umjesto trajekta Oliver i ne u 17 sati kako bi trebalo biti prema redu plovidbe, doći će nam Marko Polo i isplovit ćemo prema Veloj Luci i Ublima u 20 i 15!"

Veliki problem Otočanima

Putnici su jučer morali prisilno ostati u Splitu ili se drukčije snaći. Otočanima je to velik problem. Biserka nam tako kaže: "Vidite u zadnje vrime što se događa, tako da nam je baš problem. Nadamo se da će riješiti naša vlast!" Petar daje svoj komentar na Olivera: „Ne valja ili ovo ili ono, nešto se događa. Ma vraga je siguran, da je siguran on bi hodao, nije siguran!"

Koštao je 12 milijuna eura, a na doradi je bio u Viktor Lencu. Prvotnog imena Vela Luka preimenovan je Olivera. Lani u travnju, pred parlamentarne izbore trebao je na prvo putovanje i pompozni doček u Splitu pa uz pratnju brodica u Velu Luku, ali zbog sigurnosnih nedostataka dobiva zabranu isplovljavanja. Ostaje u škveru na Kvarneru.

'Ne zaslužuje nositi ime'

To je kap u moru problema. Ljetos, u srpnju Oliver je s 340 putnika, zbog kvara motora satima plutao nasred Korčulanskog kanala. Nova godina - nove nevolje. Krajem siječnja zbog kvara na rashladnom sustavu otkazana je linija Splita Vis. Jučer opet problem. "Bojim se da su to sve kosturi iz ormara Davida Sopte, jer kad uzimate 28 godina star brod možete očekivati takve stvari, a novoj Upravi koja nadam se da će povesti Jadroliniju u dobrom smjeru želim zaista da bude što manje kostura iz ormara", smatra Antun Aljinović, predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske za Jadroliniju.

Brod, za mnoge kultnog imena, reda peh na peh. Zato načelnica Gugić zaključuje: "Osobno mislim da ne zaslužuje nositi ime jednog od najvećih glazbenika na ovim prostorima. Koliko je izazovna situacija, govori i činjenica da bi se nekada tražio zamjenski brod da pokrije brod koji je u kvaru. Sada to već neko vrijeme nije slučaj već se jednostavno obavijeste otočani da je linija u prekidu."

Iako otočanima brod život znači. A kada je Oliver u pitanju uz njega ide i more emocija.

