Sarajevo pod oblakom smrti: 'Izbjegavajte hodanje po gradu, nosite maske s filterima'

Sarajevo je i danas uvršteno među gradove s najopasnijim zrakom na svijetu. Uglavnom nepoznata, ali izuzetno štetna pojava, koncentracija PM2,5 čestica u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dostigla je alarmantnu razinu, koja je gotovo 40 puta veća od preporučene vrijednosti prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ove brojke stavljaju Sarajevo uz bok uz pakistanski Lahore i indijski Delhi koji se uvijek u vrhu najzagađenijih gradova na svijetu, piše klix.ba

Zrak u Sarajevu trenutačno se smatra "vrlo nezdravim". To znači da izloženost ovim uvjetima može imati ozbiljan utjecaj na osobe s postojećim srčanim i plućnim bolestima. Čestice PM2,5, zbog svoje veličine manjoj od 2,5 mikrometara, vrlo lako pronalaze put do pluća, a čak mogu ući i u krvotok. Sposobnost ovih mikroskopskih čestica da ostanu u zraku dulje vrijeme povećava rizik od njihove inhalacije, što izravno prijeti zdravlju građana. Posljedice izloženosti ovim česticama nisu zanemarive: od pogoršanja respiratornih problema do potencijalnih srčanih udara i drugih ozbiljnih bolesti.

Ove čestice mogu poticati iz različitih izvora: od motornih vozila, individualnih ložišta, toplane, pa čak i šumskih požara, do pješčanih oluja i avionskih emisija. S obzirom na to da Sarajevo nema značajniju infrastrukturu za kontrolu emisija, gradska zagađenja postaju svakodnevna prijetnja zdravlju, a ponekad i životima građana.

Nošenje specijaliziranih maski

Vlasti Kantona Sarajevo ovog jutra ponovo upozoravaju na visoki rizik, osobito za najugroženije kategorije stanovništva: djecu, trudnice, starije osobe i one s kroničnim bolestima. Za njih se savjetuje izbjegavanje kretanja po gradskoj zoni, kao i obustava svih fizičkih aktivnosti, naročito u jutarnjim i večernjim satima kad koncentracija štetnih tvari doseže najvišu razinu. Preporučuje se boravak u zatvorenom prostoru, a ukoliko nije moguće izbjeći boravak na otvorenom, nošenje specijaliziranih maski s respiratornim filterima poput FFP2 i FFP3, koje su namijenjene samo za kratkotrajnu upotrebu.

Međutim, ni maske ne mogu jamčiti potpunu zaštitu od zagađenog zraka, jer samo djelomično smanjuju ulazak čestica u organizam. Zbog toga, vlasti apeliraju na građane da se, gdje god je to moguće, povuku u prirodu, na planine u okolini grada, gdje je zrak zdraviji i manje zagađen.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni Mumbai ni Karachi nemaju najzagađeniji zrak na svijetu. Ima ga Sarajevo: 'Ne izlazite van'

