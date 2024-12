Dan koji se čekao! Francusku je slučaj digao na noge, hrabra Gisele bit će posljedni put u sudnici

Suci u francuskom Avignonu u četvrtak će izreći presude za 51 muškarca u suđenju za masovno silovanje koje je 72-godišnju ženu pretvorilo u feminističku ikonu. Dominique Pelicot gotovo cijelo desetljeće drogirao je svoju, sada već, bivšu suprugu Gisèle Pelicot da bi zatim pozivao desetke muškaraca koje je nalazio preko interneta da se seksaju s njom u njezinom krevetu dok je bila u nesvijesti i nesvjesna, piše BBC.

Gisèle je odlučila odreći se svoje anonimnosti i suđenje izbaciti u javnost - prema njezinim riječima, natjeravši "sram da promijeni strane" sa žrtve na silovatelja. Iako priznaje optužbe, većina muškaraca na suđenju poriče da je ono što su učinili silovanje.

Tužitelji su zatražili zatvorske kazne u rasponu od četiri godine do 20 godina, maksimalnu kaznu za optužbu za teško silovanje. Jedan od optuženika, koji je priznao optužbe, rekao je da je suđenje bilo požureno i "pokvareno". Aktivisti kažu da ovaj slučaj dokazuje potrebu da se pristanak ugradi u francuske zakone o silovanju, kao i u drugim europskim zemljama.

O čemu se radi u slučaju?

Od 2011. do 2020. Dominique Pelicot svoju je suprugu davao lijekovima za smirenje i spavanje bez njezina znanja, mrvio ih u prah i dodavao u hranu i piće. Gisèle Pelicot pretrpjela je gubitak pamćenja i nesvjesticu zbog droga te je progovorila o 10 godina svog života koje je izgubila. Na kraju je uhvaćen jer ga je zaštitar prijavio policiji da se u supermarketu fotografira ispod ženskih suknji.

“Mislila sam da smo blizak par”, rekla je jednom na sudu. Umjesto toga, njezin suprug je otišao na ozloglašenu, ali sada zabranjenu web stranicu Coco.fr kako bi pozvao lokalne muškarce u svoj dom da imaju seks s njom dok je bila u komi.

"Žrtvovana sam na oltaru poroka", rekla je Gisèle Pelicot na početku suđenja.

Od početka rujna, sudac Roger Arata i njegova četvorica kolega čuli su kako je 50 muškaraca, sada u dobi između 27 i 74 godine, posjetilo dom Pelicotovih u selu Mazan.

Dominique Pelicot priznao je sve optužbe protiv njega - drogiranje i silovanje svoje supruge te vrbovanje desetaka muškaraca da je siluju. Tužitelji žele da mu suci izreknu maksimalnu zatvorsku kaznu od 20 godina za teško silovanje.

"Ja sam silovatelj", rekao je sucima. "Priznajem sve činjenice slučaja u cijelosti", rekao je. Molio je bivšu ženu i troje djece za oprost, ali je svojim djelima razdvojio obitelj Pelicot.

Ostali optuženici dolaze iz svih slojeva društva, a većina ih je iz kruga od 50 km od sela Mazan Pelicota. Činjenica da su vatrogasci, zaštitari i vozači kamiona zaslužila im je ime Monsieur-Tout-Le-Monde (Gospodin Svatko). Većina njih ima i djecu.

Pedeset od njih 51 optuženo je za teško silovanje i pokušaj silovanja.

Romain V (63), suočava se s 18 godina zatvora ako bude proglašen krivim. Optužen je da je silovao Gisèle Pelicot u šest odvojenih prilika, a znao je da je HIV pozitivan. Njegov odvjetnik kaže da nije mogao prenijeti infekciju budući da se liječio godinama.

Još 10 muškaraca moglo bi se suočiti s kaznom od 15 do 17 godina, a tužitelji traže zatvorske kazne od 10 do 14 godina za ostalih 38. Uoči presude, jedan od rijetkih muškaraca koji je priznao silovanje rekao je za BBC preko svoje kćeri da su se mnogi ljudi odmah odlučili: "Nije bilo dovoljno vremena. Za mene je to bio neuspješan posao."

Prosječna zatvorska kazna za silovanje u Francuskoj je 11,1 godina, prema podacima francuskog ministarstva pravosuđa. Jedan muškarac optužen je za teški seksualni napad, a ne za silovanje. Tužitelji kažu da bi se Joseph C, umirovljeni sportski trener i djed od 69 godina, trebao suočiti s najblažom kaznom od četiri godine zatvora. Neki od njih su se ispričali za svoje ponašanje, ali mnogi nisu.

"Sramim se samog sebe, gadim se", rekao je Jean-Pierre M. ovog tjedna. Njegov se odvjetnik nadao da će suci uzeti u obzir njegovo kajanje.

Po čemu je ovaj slučaj neobičan?

Ne samo da je ovaj slučaj održan pred očima javnosti, već je dokaze protiv svih optuženih u to vrijeme snimio na video zapis Dominique Pelicot, a zatim ih je pustio na sudu. Gisèle Pelicot, koja se razvela od supruga, rekla je da su se muškarci "tretirali prema meni kao prema krpenoj lutki". "Ne pričaj mi o scenama seksa. To su scene silovanja", rekla je. Stoga nitko od optuženih nije uspio osporiti tvrdnju da su bili u sobi Gisèle Pelicot dok je bila u komi.

Njihova se obrana oslanjala na definiciju silovanja, jer ono trenutačno uključuje bilo kakvu seksualnu penetraciju "nasiljem, prisilom, prijetnjom ili iznenađenjem". To znači da tužitelji moraju dokazati namjeru silovanja.

Državna tužiteljica Laure Chabaud rekla je sudu da više nitko ne može reći da je "budući da nije ništa rekla, dala svoj pristanak - to pripada prošlom vremenu".

Tisuće ljudi pridružilo se prosvjedima podrške Gisèle Pelicot u Francuskoj. A žene su svaki dan stajale ispred suda i pjevale jednu od fraza koje su njezini odvjetnici rekli na sudu: "Sramota je mijenjanje strana."

