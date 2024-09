Silovatelj Gisele Pelicot opisao bolesne rituale: 'Začudilo me što je hrkala'

Joan Kawai, najmlađi muškarac optužen za silovanje Francuskinje Gisele Pelicot u srijedu je na sudu ispričao da mu je bilo "neobično što je hrkala dok je s njom imao odnose".

Kako piše Daily Mail, Kawai je uhićen u vojarni u kojoj je služio u francuskoj vojsci nakon što je policija pronašla njegove podatke na uređajima koje su otkrili Dominiquea Pelicota. Podsjetimo, u slučaju koji je šokirao Francusku, Pelicot je optužen da je drogirao suprugu koju su potom silovali deseci muškaraca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kawai je jedan od 50 muškaraca kojima se sudi. Pelicota je upoznao na sada već zatvorenoj stranici za swingere. "Rekao je da traži nekoga tko bi mogao zadovoljiti njegovu ženu. Kada smo razgovarali, stekao sam dojam da se složila. Kad sam došao, rekao mi je da operem ruke. Skinuo sam se u hodniku, popilo smo čašu viskija. Potom mi je rekao da zagrijem ruke na radijatoru", ispričao je Kawai.

Nakon toga, Kawai je rekao da je gledao Pelicota kako ima seksualni odnos sa ženom koja je spavala. Potom ga je pozvao da učini istu stvar. Kawai kaže da je primijetio da žena hrče. "Ušli smo u spavaću sobu. Pelicot je bila gola od struka. Prvo je on imao odnos, a zatim je meni dao upute. Ono što nije bilo normalno je to što je hrkala. Hrkanje se povećavalo i postajalo glasnije. Rekao mi je da žena uzima tablete za spavanje, a to mi je bilo jezivo", rekao je Kawai.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pad P.Diddya: Silovao, tukao, zlostavljao i drogirao. Sada ide u zatvor

Tekst se nastavlja ispod oglasa