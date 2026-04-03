S lisicama pobjegla kroz prozor policijskog auta: Pogledajte ove akrobacije

Žena s lisicama snimljena je kako bježi iz policijskog patrolnog automobila u Michiganu. Žena je uspješno pobjegla bez da su policajci primijetili.

Prema izvješćima i vlastima, snimka prikazuje ženu s lisicama kako se migolji iz patrolnog automobila michiganske policije kroz otvoren prozor i bježi.

Identitet žene nije poznat, a uhićena je u subotu poslijepodne zbog kršenja uvjetne slobode nakon što je policajac iz Muskegon Heightsa otkrio njezino vozilo parkirano kod napuštenog poslovnog prostora, prema ABC13, piše New York Post.

Policija je prišla automobilu i identificirala vozača, ali nije mogla identificirati putnicu.

A woman in custody in Muskegon Heights, Michigan, managed to wiggle her way out of a police car's open window on Saturday, March 28.



The escape was captured on a Facebook livestream and shows the woman, in handcuffs, sliding out of the partially open police car window and…

Nakon što je identificirana skenerom otiska prsta, policija je otkrila da je žena prekršila uvjetni otpust.

Na ruke su joj stavljene lisice i smještena je na stražnje sjedalo patrolnog vozila.

Viralna snimka objavljena na društvenim mrežama prikazuje plavokosu ženu u crnoj odjeći kako viri kroz napola spušteni prozor na stražnjem sjedalu, naizgled tražeći policajce u blizini.

Zatim je iskočila kroz prozor glavom naprijed s rukama vezanim iza leđa, spustila nogu i skočila na ulicu, pokazuje video.

Dok je žena bježala, kamera je usmjerila pogled na policajce koji su, čini se, pretraživali bijeli kamionet pored dva policijska automobila.

Policajac je pokucao na stražnje staklo samo da bi otkrio da je uhićena pobjegla, što je izazvalo paničnu potragu.

Žena je i dalje na slobodi od ponedjeljka kasno poslijepodne, a policija sumnja da je odgovorna i za provalu u kuću koja se dogodila manje od sat vremena nakon što je pobjegla.

Sada joj prijete dodatne optužbe za bijeg od policajca i provalu u dom, uz kršenje uvjetne kazne, priopćila je policija.

Policijska uprava je također u procesu dobivanja dodatnih naloga za uhićenje zbog niza drugih optužbi - uključujući bijeg, provalu i krađu, navodi se u izvješću.

