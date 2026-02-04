Komičar osuđen na šest godina zatvora: Pričao viceve o Isusu i ratnom veteranu

Ruski stand-up komičar u srijedu je osuđen za poticanje mržnje i osuđen na gotovo šest godina zatvora zbog šale o ratnom veteranu koji je ostao bez nogu, a šala je izazvala ogorčenje među nacionalistima i vojnim blogerima.

Izvjestitelj Reutersa koji je prisustvovao suđenju rekao je da je komičar Artemij Ostanin osuđen na pet godina i devet mjeseci zatvora te na novčanu kaznu u iznosu od 300.000 rubalja (3.908 dolara).

To je posljednja u nizu presuda kojima se oštro kažnjavaju svi oni koje su vlasti osudile zbog, kako su istaknule, grubih i lažnih kleveta protiv ruske vojske u vrijeme kad se njezini pripadnici bore u Ukrajini.

Ispričao šalu o Isusu

Ostanin je osuđen i zbog toga što je povrijedio osjećaje kršćana još jednom neprimjerenom šalom o Isusu koja je razljutila pravoslavne nacionaliste. Ostanin, koji se ispričao svima čije je osjećaje povrijedio, negira da je počinio bilo kakvo nedjelo te je kazao da u šali koju je ispričao o ratnome veteranu nije spominjao sukob u Ukrajini.

RUSKÁ SVOBODA SLOVA. Moskevský stand up komik Artemij Ostanin byl dnes odsouzen na pět let vězení za údajné urážky náboženství a válečných veteránů.

Obžaloba ho vinila například z toho, že byl hlavou organizované zločinné skupiny, která si dělala legraci z věřících a tím… pic.twitter.com/ZwJUdnCc0i — Vojtěch Gibiš (@GibisVB) February 4, 2026

Njegovo uhićenje i odnos prema njemu dovoljna su kazna za bilo kakav prekršaj koji je prouzročio, kazao je sam optuženik za vrijeme suđenja. Rusija je 2022. donijela sveobuhvatan zakon o cenzuri nedugo nakon što je započela rat u Ukrajini.

Prokremaljski orijentirani pojedinci i organizacije od tada javno osuđuju sve one koje smatraju prekršiteljima tih zakona te ih prijavljuju vlastima.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s Ruskinjom koja se zbog Putina ne smije vratiti kući