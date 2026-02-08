Ruske snage balističkim projektilima napale Kijev

Ruske snage napale su Kijev balističkim projektilima. U glavnom gradu i nizu drugih oblasti proglašena je zračna uzbuna, piše Ukrainska Pravda.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je napad.

"Eksplozije u glavnom gradu. Kijev je pod napadom balističkih projektila. Snage protuzračne obrane djeluju. Molimo, ostanite u skloništima!", poručio je Kličko.

Timur Tkačenko, načelnik gradske vojne uprave Kijeva, također je izvijestio da je "neprijateljski napad balističkim projektilima u tijeku".

Zračne snage Ukrajine izvijestile su o brzim ciljevima iznad Černihivske oblasti koji su se kretali prema Kijevskoj oblasti, a potom i prema samom glavnom gradu.

Građani ostali bez struje

U najmanje jednom kijevskom okrugu nestalo je struje neposredno nakon napada. Državni operator Ukrenergo izvijestio je ranije danas da je ukrajinski energetski sustav i dalje pod golemim opterećenjem. Zbog masovnog ruskog napada u noći sa 7. na 8. veljače, nuklearne su elektrane djelomično isključene s mreže

Stanje je osobito teško u Kijevu, gdje stanovnici već danima imaju struju tek sat i pol do dva sata dnevno. Idućih se dana očekuje pad temperature na -19 Celzijevih stupnjeva, što će stvoriti dodatni pritisak na energetski sustav.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusi zasuli Ukrajinu projektilima, zima dotukla civile: Kijev, Harkiv i zapad bez struje