Ruska nuklearna podmornica upala u veliki problem: Strahuje se od eksplozije

Ruska podmornica Novosirijsk, koja potencijalno može nositi nuklearne rakete, tijekom misije u Sredozemlju pretrpjela je ozbiljne tehničke probleme, objavio je ruski Telegram kanal VChK-OGPU, a prenio Daily Star u subotu.

Panika je nastala nakon što je gorivo počelo curiti u skladišni prostor. Strahuje se da postoji opasnost od eksplozije, a moguće je da posada neće imati izbora nego ispumpati sadržaj iz unutrašnjosti ravno u more.

Trenutačno nije poznata točna lokacija podmornice, no mediji su izvijestili da je krajem kolovoza napustila Gibraltar i ušla u Sredozemno more.

Dio Crnomorske flote

Podsjetimo, podmornica je dio Crnomorske flote, no smatra se da nije sudjelovala u ratu protiv Ukrajine. Iako ima nuklearne kapacitete, ne vjeruje se da ih nosi u ovoj misiji, iako je snažno naoružana. Njenu posadu čine 52 člana, a pod vodom može ostati 45 dana.

Službenih izjava o problemima podmornice zasad nije bilo, no Telegram kanal VChK-OGPU specijalizirao se za objavu procurjelih informacija iz ruskih sigurnosnih službi i policijskih tijela. Ranije je izvještavao o drugim pomorskim nesrećama i tvrdio da ih ruske oružane snage pokušavaju zataškati.

