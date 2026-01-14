FREEMAIL
'RASTURATE SVIJET' /

Rusija udijelila 'packu' SAD-u: 'Kolege izgledaju nepouzdano, to je grubo kršenje međunarodnog prava'

Rusija udijelila 'packu' SAD-u: 'Kolege izgledaju nepouzdano, to je grubo kršenje međunarodnog prava'
Foto: Sergey Guneev/sputnik/profimedia

Lavrov je sugerirao da Sjedinjene Države štete vlastitom imidžu napuštanjem načela koja su toliko dugo promicale

14.1.2026.
13:39
Hina
Sergey Guneev/sputnik/profimedia
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u srijedu da Sjedinjene Države svojim postupcima prema Venezueli i Iranu 'rasturaju' svijet.

Lavrov je istaknuo da Sjedinjene Države fragmentiraju međunarodni sustav poduzimajući, kako je rekao, ilegalnu operaciju rušenja s vlasti venezuelskog čelnika Nicolasa Madura i prijeteći Iranu napadom.

"Govorimo o grubom kršenju međunarodnog prava", rekao je Lavrov o američkoj operaciji zarobljavanja Madura. Dodao je da Rusija ostaje privržena svojim sporazumima s Venezuelom, ruskom saveznicom.

Lavrov je sugerirao da Sjedinjene Države štete vlastitom imidžu napuštanjem načela koja su toliko dugo promicale. "Naši američki kolege izgledaju nepouzdano kada postupaju na takav način", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare s namibijskom kolegicom u Moskvi.

Upitan o izvješću Bloomberga prema kojemu izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, žele posjetiti Moskvu kako bi se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Lavrov je rekao da je Putin više puta izjavio da je otvoren za ozbiljne razgovore o miru u Ukrajini.

Bilo bi korisno kada bi Washington izvijestio Moskvu o najnovijim mirovnim prijedlozima za Ukrajinu, rekao je Lavrov.

Sergej LavrovSadVenezuelaIran
