Rusija pokrenula novi masivni napad na Ukrajinu, Poljska i NATO digli zrakoplove

Poljska i NATO su rano u nedjelju podigli zrakoplove dok je Rusija izvodila napade na zapadnu Ukrajinu, priopćile su poljske oružane snage, objavio je BBC.

❗️Russian scum attacked Zaporozhye all night. During a missile and drone attack, they hit a residential building.#WarCrimes pic.twitter.com/8BWRsqVYAw — Aleksandr Kukalov/Aлександр Кукалов⚓️⛵️ (@AleksKukalov) September 28, 2025

I dok je u cijeloj Ukrajini oglašena uzbuna zbog ruskih zračnih napada, zračni prostor u blizini poljskih gradova Lublina i Rzeszowa na jugoistoku bio je zatvoren najmanje do pet sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu zbog "neplaniranih vojnih aktivnosti povezanih s osiguravanjem državne sigurnosti", priopćila je stranica za praćenje zračnog prometa Flightradar24.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je objavio da je grad pod snažnim napadom. Peterokatnica je djelomično oštećena zbog ostataka drona, a najmanje troje ljudi je ozlijeđeno i prebačeno u bolnicu, rekao je Kličko.

Grad Zaporižje se četiri puta u danu našao pod udarima ruskih snaga, javio je guverner te oblasti Ivan Fedorov. U tim je napadima ranjeno četvero ljudi.

Napetosti su eskalirale nakon ponovljenih ruskih kršenja zračnog prostora zemalja NATO-a ovog mjeseca.

"U vezi s aktivnošću ruskog zrakoplovstva dugog dometa koje izvodi zračne napade na teritorij Ukrajine, poljski i saveznički zrakoplovi počeli su djelovati u našem zračnom prostoru", objavila je poljska vojska na X-u.

U vojnom smislu, izraz "saveznički" se u navedenoj objavi na X-u odnosi na NATO, dodaje BBC.

Preventivne akcije

Poljska vojska je dalje opisala akcije kao preventivne i usmjerene na osiguranje zračnog prostora i zaštitu građana.

Moskva je jučer negirala odgovornost nakon što je Danska izjavila da su dronovi letjeli iznad njezinih zračnih luka.

Danska je izjavila da incidenti "sigurno ne izgledaju kao slučajnost, izgledaju sustavno i mogli bi se nazvati hibridnim napadom", ali da nema dokaza o ruskoj umiješanosti.

U međuvremenu, Estonija je optužila Rusiju za kršenje njezinog zračnog prostora ratnim zrakoplovima, dok je NATO-ova misija protuzračne obrane nedavno provedena iznad Poljske kao dio savezničkog odgovora na ruske upade dronova u poljski zračni prostor.

Poljski i NATO-ovi zrakoplovi oborili su tri ruska drona u poljskom zračnom prostoru 10. rujna.

Američki predsjednik Donald Trump otišao je tako daleko da je izjavio da bi zemlje NATO-a trebale obarati ruske avione u svom zračnom prostoru, dok je sam NATO upozorio da će upotrijebiti "sva potrebna vojna i nevojna sredstva" za obranu nakon nedavnih vojnih upada.

U govoru održanom u subotu na Općoj skupštini UN-a, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da njegova zemlja nema namjeru napasti države članice EU-a ili NATO-a, ali je upozorio na "odlučan odgovor" na svaku "agresiju" usmjerenu prema Moskvi.

