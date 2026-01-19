Širi se jaz SAD-a i Europe, a Rusi trljaju ruke: 'Trump će zbog Grenlanda ući u povijest'

Rusija s oduševljenjem promatra kako nastojanja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preuzme Grenland šire jaz s Europom, iako bi njegovi potezi mogli imati ozbiljne sigurnosne posljedice i za Moskvu, koja priželjkuje vlastitu prisutnost na Arktiku.

Kremlj je rekao da će Trump ući u povijest ako preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnim danskim teritorijem, a posebni izaslanik predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitriev, pozdravio je "raspad transatlantske unije".

"Postoje međunarodni stručnjaci koji vjeruju da će Trump rješavanjem pitanja uključivanja Grenlanda sigurno ući u povijest. I ne samo u povijest Sjedinjenih Država, već i u svjetsku povijest", oglasio se u ponedjeljak i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov i dodao da se "teško ne složiti s tim stručnjacima".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Moskva bi trebala pomoći Trumpu'

Sergej Markov, bivši savjetnik Kremlja, rekao je da bi Moskva trebala pomoći Trumpu da ostvari svoje ambicije "jer su gotovo svi Trumpovi neprijatelji ujedno i neprijatelji Rusije", rekao je za Rosiskaju Gazetu, službeni list ruske vlade.

No unatoč zadovoljstvu Moskve, Trumpovi potezi mogli utjecati na njezine ambicije na Arktiku, koji je bogat prirodnim resursima i koji Rusija smatra strateški važnim.

"A Rusija može imati vlastitu sferu utjecaja samo snagom“, zaključio je Markov.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas što mislite o Trumpovom preuzimanju Grenlanda, odgovori su izazvali žestoku raspravu!