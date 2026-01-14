Eksplozivno izvješće razotkrilo plan Putinove 'Junarmije': 'Priprema se za sukob s NATO-om'

U nastojanju da ojača hibridni rat protiv Europe, Rusija obučava prokremaljsku "omladinsku vojsku" i podučava ih sabotažnim operacijama, navodi se u izvješću britanskog Kraljevskog instituta za obrambene studije (RUSI).

Izvješće bi u cijelosti trebalo biti objavljeno tijekom srijede, no Telegraph je u svojem članku sumirao pojedine dijelove. Navodi se da mlade ruske regrute obučavaju prokremaljske skupine, među njima i Junarmija, nacionalni pokret mladih vojnih kadeta.

U sklopu istraživanja za potrebe izvješća, jedan sudionik analitičarima je priznao da su mladima sabotaže u sklopu obuke predstavljene kao priprema za sukob s NATO-om.

Napustili praksu iz hladnog rata

Podsjetimo, pod pojmom hibridno ratovanje podrazumijevaju se sabotažne operacije, kibernetički napadi i širenje dezinformacija. Te taktike postale su sve izraženije, a također se navodi da se Rusija odmaknula od praske iz hladnog rata. Više se ne oslanja na obuku obavještajnih operativaca, već preko internata nastoji regrutirati "potrošne" posrednike.

Često se odlučuju za Ukrajince, koji nisu ni svjesni pravog nauma svojih nalogodavaca, ali bilo je i slučajeva u kojem su Britancima nudili nagrade i regrutirali ih putem platformi za videoigre ili aplikacije Telegram.

Raste broj sabotaža

Nakon početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine, u Europi je porastao i nagli broj neprijateljskih aktivnosti povezanih s Rusijom. Tako je poljski premijer Donald Tusk u studenom prošle godine eksploziju na pruzi Varšava-Lublin, ključnoj ruti za prijevoz pomoći Ukrajini, opisao kao "neviđeni čin sabotaže" i "presedan bez presedana".

Isto tako, ruski posrednici 2024. godine povezivali su se i s požarom u skladištu na istoku Londona u kojem su se nalazili satelitski komunikacijski uređaji za Ukrajinu, kao i podmetanjem bombe u jednom restoranu u Mayfairu.

Prema analizi RUSI-ja, broj sabotažnih napada koje su ruske obavještajne službe izvele na članice Saveza, pretprošle se godine utrostručio. "Ne povećava se samo učestalost, nego raste i razmjer mogućih napada", naveo je koautor izvješća Tom Keatinge.

