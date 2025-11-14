Rusi zasuli Kijev kišom dronova: Jedan poginuo, među ozlijeđenima dijete i trudnica

Rusija je pokrenula masivni zračni napad na Kijev tijekom noći na petak. Na glavni grad palo je stotine dronova i projektila. U napadu je poginula jedna osoba, a najmanje 24 su ozlijeđene, izvijestili su dužnosnici. Petero ozlijeđenih je hospitalizirano, uključujući trudnicu. Među ozlijeđenima je i sedmogodišnji dječak.

Foto: Profimedia

Eksplozije su krenule 45 minuta iza ponoći, piše Kyiv Independent. Dva dodatna vala eksplozija prijavljena su između 1 i 1.30 sati. Spasioci su evakuirali preko 40 ljudi iz pogođenih zgrada, izvijestila je ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije.

"Rusi udaraju na stambene zgrade", upozorio je šef kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko tijekom napada.

Evakuirano 40 ljudi

"Mnoge visoke zgrade diljem Kijeva su pogođene, u gotovo svakom okrugu", dodao je.

Najmanje 11 višekatnica diljem grada pogođeno je u noćnom napadu, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Spasioci su evakuirali preko 40 ljudi iz pogođenih zgrada, izvijestila je ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije.

Foto: Profimedia

Agencija je prijavila udare, požare i evakuacije u stambenim zgradama diljem kijevskih četvrti, a u jednoj je izbio požar između 5. i 8. kata. U požaru je poginula jedna osoba. Napadi su također oštetili bolnicu, školu i sportski objekt, izvijestila je Državna služba za izvanredne situacije. Kličko je izvijestio da su dijelovi mreže grijanja oštećeni u napadima. Hitne službe procjenjuju opseg štete.

