Bolesni agenti ruske specijalne službe varaju ukrajinsku djecu kako bi otkrili ključne vojne ciljeve, a to rade na način da objavljuju fotografije ciljeva na aplikaciji, piše The Sun. Ukrajinska sigurnosna služba je napravila trik za koji se strahuje da bi ruskim vojnim čelnicima mogao dati ključne informacije vezane za rat, i to putem aplikacije koja je napravljena u stilu PokemonGoa.

Na aplikaciji djeca traže "kutije" s virtualnim nagradama uključujući i gotovinu. Dok hodaju moraju fotografirati područja koja uključuju vojnu i važnu infrastrukturu u raznim naseljima koja inače traže Rusi.

Privedena dvojica tinejdžera zbog fotografiranja

Informatička tvrtka, koja je pod kontrolom ruskih specijalnih službi, ima pristup administraciji aplikacije. Na taj način su koristili djecu za prikupljanje informacija o lokacijama od strateškog značaja za Ruse.

Ukrajinska sigurnosna služba u srijedu je objavila pojedinosti o ovome problemu.

Dvojica tinejdžera privedena su u Kirovogradskoj regiji zbog fotografiranja kontrolnih točaka, dizala i transportnih ruta kroz igru.

"Djeca šetajući rutom fotografiraju teren, vojne objekte i važnu infrastrukturu u različitim naseljima. Tako je neprijatelj iskoristio ukrajinsku djecu za prikupljanje informacija o lokaciji strateški važnih objekata 'u mraku'", stoji u priopćenju ukrajinske sigurnosne službe.

