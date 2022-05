92. je dan rata u Ukrajini

Putin posjetio ozlijeđene ruske vojnike u bolnici

Rusi napali 40 gradova u Donbasu

Kličko: Glavni cilj Rusije i dalje je osvajanje Kijeva

10.54 - Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva i bivši boksački prvak svijeta, obratio se okupljenima na Svjetskom ekonomskom forumu (WEF), koji se održava u švicarskom Davosu. Rekao je kako se Rusija i dalje nada da će zauzeti glavni grad Ukrajine.

"Jasno je da se ovdje ne radi o specijalnoj vojnoj operaciji, kako tvrdi Rusija, nego o ratu, jednom od najvećih od Drugog svjetskog rata. Tisuće ljudi su umrle, uključujući puno djece, a na istoku zemlje vodi se golema bitka. Nije tajna da je okupacija cijele Ukrajine i dalje prioritet Rusije, a njena glavna meta je glavni grad, srce zemlje", rekao je Kličko pa dodao:

"Svi razumiju da ovo nije specijalna operacija, nego genocid nad ukrajinskim narodom", rekao je Kličko.

Nisu sve ukrajinske snage protjerane iz čeličane Azovstal?

10.43 - Denis Pušilin, čelnik samoproglašene otcijepljene Narodne Republike Donjeck, dao je intervju za rusku agenciju RIA Novosti u kojem je rekao da ne može biti siguran da su sve ukrajinske snage protjerane iz čeličane Azovstal u Mariupolju.

"Mogli su se fizički sakriti, mogli su se negdje izgubiti. Za sada temeljito provjeravamo svaki kutak Azovstala. Neću reći da su 100% tu, odnosno 100% su već očišćeni. Nakon što naše jedinice sve provjere, razminiraju, nakon što očiste sve ruševine koje se tamo nalaze, nakon toga možemo reći - nema više nikoga", izjavio je Pušilin.

Novi ruski zakon kojim može preuzeti kontrolu nad lokalnim poduzećima

10.31 - Rusija uvodi novi zakon koji će joj omogućiti da preuzme kontrolu nad lokalnim poduzećima zapadnih tvrtki koje odluče napustiti Rusiju zbog invazije na Ukrajinu.

Zakon, koji bi mogao biti na snazi za nekoliko tjedana, dat će Rusiji ovlasti da intervenira tamo gdje postoji prijetnja lokalnim radnim mjestima ili industriji, što će zapadnim tvrtkama otežati brzo ukidanje poslovanja, osim ako nisu spremne podnijeti veliki financijski udar.

'Ukrajina je zauvijek izgubila Azovsko more'

10.15 - Zamjenik premijera vlade Krima, ukrajinskog poluotoka koji je Rusija anektirala 2014. godine, rekao je da je "Ukrajina zauvijek izgubila Azovsko more", javlja ruska prorežimska agencija RIA Novosti. "Ukrajina je zauvijek izgubila Azovsko more. Luke u regijama Zaporižja i Herson više nikad neće biti ukrajinske. Siguran sam da će, nakon ujedinjenja naših regija s Rusijom, Azovsko more, baš kao i ranije, postati isključivo more Ruske Federacije", rekao je Georgij Muradov. RIA citira i Vladimira Rogova, dužnosnika kojeg je Rusija postavila u okupiranoj regiji Zaporižja, koji je rekao istu stvar - da se regije Zaporižja i Herson više nikad neće vratiti pod kontrolu Kijeva. Rusija je, podsjetimo, anektirala Krim nakon invazije 2014. godine. Ukrajina je u više navrata rekla da neće pristati ni na kakav mirovni plan koji ne uključuje povratak svih okupiranih dijelova pod kontrolu Kijeva. Dmitrij Medvedev, bliski saveznik Vladimira Putina, rekao je pak da Rusija neće pristati ni na kakav dogovor koji ne priznaje Krim kao ruski teritorij.

Kijev: 'Ruska ponuda za deblokadu luka je ucjena'

10.14 - Ukrajina je optužila Rusiju za ucjenjivanje međunarodne zajednice, nakon što je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Andrej Rudenko govorio o mogućoj deblokadi ukrajinskih crnomorskih luka u zamjenu za ukidanje nekih sankcija, prenosi BBC u četvrtak. Ukrajinske crnomorske luke blokirane su otkako je Rusija poslala tisuće vojnika u Ukrajinu. Blokada ukrajinskih luka utjecala je na dostupnost hrane što je dovelo do nestašice pšenice i jestivih ulja. Ukrajina je jedan od najvećih svjetskih izvoznika pšenice, kukuruza i suncokretovog ulja. "Nema boljeg primjera ucjene u međunarodnim odnosima", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba u Davosu. Pozvao je i na uvođenje dodatnih sankcija Rusiji izjavivši da ustupci toj zemlji nikada nisu funkcionirali. "Nakon tri mjeseca rata, moja poruka je jasna: ubijte ruski izvoz. Prestanite kupovati iz Rusije i dopuštati im zaradu koju investiraju u ratnu mašinu da bi ubijali i uništavali", kazao je Kuleba.

Britansko ministarstvo: Teški porazi ruske elitne postrojbe

8.27 - Britansko ministarstvo obrane jutros je objavilo novi izvještaj vojnih obavještajaca, u kojem se opisuju neuspjesi ruskih elitnih desantnih postrojbi. Ruske elitne desantne jedinice, poznatije kao VDV, pretrpjele su teške gubitke od početka rata, navodi se u izvješću.

Postrojba koja sadrži oko 45.000 vojnika bila je uključena u nekoliko "značajnih taktičkih neuspjeha", pišu britanski obavještajci.

"To uključuje pokušaj napada na Kijev putem aerodroma Hostomel u ožujku, zastoj napretka prema Izjumu od početka travnja te nedavno neuspješni i itekako skupi pokušaj prelaska rijeke Donjeck kod Siverskog. VDV je poslan u misije za koje bi bolje bilo koristiti teže oklopljeno pješaštvo te je tijekom rata zbog toga pretrpio teške gubitke", navodi se u izvješću pa dodaju:

"Neuspješne misije te postrojbe vjerojatno održavaju strateške pogreške u korištenju tog resursa te neuspjeh ruskih snaga da osiguraju prevlast u zraku. Pogrešno korištenje VDV-a odražava loše izbalansirano stanje u ruskoj vojsci, unatoč 15 godina velikih ulaganja", zaključuju britanski obavještajci.

Rusi napali 40 gradova u Donbasu

7.53- Ruske snage napale su više od 40 gradova u istočnim regijama Donjeck i Luhansk, objavila je jutros ukrajinska vojska

"Okupatori su pucali na više od 40 gradova u Donjecku i Luhansku, pri čemo je uništeno ili oštećeno 47 civilnih objekata, uključujući 38 kuća i školu. U granatiranjima je ubijeno petero civila, a 12 ih je ranjeno", objavio je glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga na Facebooku.

U proteklom mjesecu ruske snage su se fokusirale na preuzimanje potpune kontrole nad Donbasom. Rusija je poslala na tisuće vojnika u tu regiju, te napadaju s tri strane kako bi pokušali okružiti gradove Severodonjeck i Lisičansk. Pad tih gradova značio bi da je cijeli Luhansk pao u ruske ruke, što je jedan od ključnih ratnih ciljeva Kremlja.

Putin posjetio ruske vojnike u bolnici

7.09 - Vladimir Putin je prvi put posjetio ozlijeđene ruske vojnike. U moskovskoj bolnici ruski je predsjednik posjetio dvojicu vojnika koji su bili u Ukrajini. Putin je nakratko razgovarao s dvojicom vojnika dok je bio okružen njihovim liječnicima.

Nakon što ih je upitao odakle su, Putin je obojici rekao da će "sve biti u redu" jer su priznali da ih obitelji nisu vidjele.

Zelenskij: Svijet nije bio spreman za ukrajinsku hrabrost

7.03 - Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenskij, poslao novu poruku svojem narodu: "Svijet nije bio spreman za ukrajinsku hrabrost. Za hrabrost svih naših ljudi koji nisu inferiorni u odnosu na Rusiju i nastavljaju braniti našu državu."

Žestoka bitka za Severodonjeck

6.54 - Žestoke bitke još uvijek se vode oko strateški važnog grada Severodonjecka u istočnoj Ukrajini, tvrde ukrajinski dužnosnici. Rusi intenziviraju napore da preuzmu potpunu kontrolu nad regijama Lugansk i Donjeck, čiji su dijelovi pod kontrolom Rusije koju podržava separatisti od 2014.

Turska se i dalje protivi da Švedska i Finska pristupe NATO-u

6.12 - Turska se i dalje protivi da Švedske i Finska pristupe NATO-u, a stvari se nisu promijenile niti u srijedu kasno navečer nakon višesatnih razgovora turskih, švedskih i finskih diplomata. Naime, kako prenose agencije, turski, švedski i finski diplomati pet su sati pregovarali oko protivljenja Ankare da Švedska i Finska pristupe NATO-u.

Glasnogovornik turskog predsjednika Ibrahim Kalin istaknuo je nakon sastanka kako proces proširenja Saveza na skandinavske zemlje nije moguć dok se ne otklone sigurnosne zabrinutosti Turske.