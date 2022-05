Ruske snage u tajnosti su započele operaciju uklanjanja mrtvih s potopljene ruske krstarice 'Moskva', koju su ukrajinske snage digle u zrak 14. travnja. Iako je Rusija do sada službeno potvrdila samo jednu žrtvu, ukrajinski obavještajci tvrde da Rusi već dva tjedna provode akciju spašavanja ogromnog broja poginulih s potopljenog ratnog broda 'Moskva', najvećeg ponosa ruske mornarice, javlja Daily Mail.

"Izvadili su tijela, uklonili svu klasificiranu opremu i počistili brod", izjavio je Vadim Skibitskij, glasnogovornik glavne obavještajne uprave kijevskog Ministarstva obrane.

Ruska vojska navodno je s potopljenog broda počistila sve što nije smjelo pasti u ruke trećoj strani, ali je ostalo nejasno što se dogodilo s tijelima poginulih. Prema posljednjim informacijama, raketirani brod potopljen je dok je bio tegljen prema luci Sevastopolj.

'Časnici su napustili brod kao štakori'

Operacija uklanjanja tijela s 'Moskve' pokrenuta je nakon bijesne reakcije obitelji poginulih članova posade radi navodnog zataškavanja ruskih vlasti o sudbini mornara. Dimitri Shkrebet (43), otac koji vodi ovu akciju izjavio je: "Nije bilo pokušaja spašavanja. Časnici su napustili brod kao štakori, mornari su napušteni". Njegov sin Jegor (20) jedan je od utopljenika.

Vladimiru Putinu poručuje: "Osobno ćeš odgovarati za ovo!"

"Zanima vas zbog čega nije bilo teško ozlijeđenih preživjelih s Moskve? Zato jer su potopljeni zajedno s brodom. Nisu mogli otegliti brod u Sevastopolj, jer bi onda svima bilo jasno što se dogodilo, stoga su ga u noći s 13. na 14. travnja odvukli dalje na jug i potopili", tvrdi Dimitrij Shkrebet: "To je gola istina. Jeziva, užasna istina i ja ću je dokazati."

Najviši vrh odgovoran za poginule mornare

Ogorčeni otac potvrđuje da je njegov sin bio regrutiran, a ne član mornarice, kao mnogi drugi na brodu. Da je njegov sin bio član mornarice, kaže, ne bi reagirao jer bi to značilo da je bio obučen za rat, ali nije, kao ni mnogi drugi poput njega.

"Bol je neizdrživa. Okolnosti smrti su grozne, mornari su izdani i ostavljeni da umru" kaže Shkrebet. "Mogu to već sada reći: najviši vrh odgovoran je za poginule na 'Moskvi'. To su izdaja i šlampavost na djelu. Više ću o tome reći kasnije, ako to doživimo. Naše zdravlje i živci su narušeni. Nisam neprijatelj svoje zemlje", zaključuje.

Admiral Igor Osipov (49), zadužen za crnomorsku flotu, nije viđen od potonuća Moskve, potičući tako glasine da je suspendiran, uhićen ili čak da uopće nije bio na brodu.

Službeni izvori flote pak tvrde da je u svom uredu, ali da admiral "nije raspoložen" za izlazak u javnost.

"Moskva" je bila treće najveće rusko plovilo, a postala je poznata već na početku Ruske invazije na Ukrajinu, kada je sudjelovala u "osvajanju" Zmijskog otoka u Crnom moru koji je branilo 13 ukrajinskih vojnika koji su posadi ruskog broda poručili: 'j* se' kada su pozvani na predaju.