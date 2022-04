Na društvenim mrežama su se pojavile prve fotografije i videozapisi koji navodno pokazuju rusku krstaricu Moskva, zapovjedni brod Crnomorske flote, prije potonuća ispred ukrajinske obale.

Fotografije pokazuju teško oštećenje lijeve strane broda i požar u potpalublju. Brod je nagnut ulijevo, a čini se da na njemu nema posade. Vidljiva su i otvorena vrata helikopterskog hangara, što znači da je letjelica ipak poletjela. Spasilačkih čamaca nema u kadru.

Ta oštećenja su u skladu s ukrajinskim navodima da je Moskva pogođena dvama projektilima tipa Neptun, nakon čega se zapalila i prevrnula. Rusi, pak, tvrde da se dogodila eksplozija unutar broda.

Pojavio se i kratki video, vjerojatno snimljen sa spasilačkog broda, koji pokazuje dva remorkera pored Moskve. Jedan od spasilaca se naglas zapitao: "Što, dovraga, radite?"

U potpunom zamraćenju bilo kakvih relevantnih informacija iz Rusije, nije se moglo doznati mnogo ni o potonuću Moskve. Iz Kremlja su najprije tvrdili da je spašeno svih 510 članova posade, štoviše u nedjelju su se pojavile i navodne snimke postrojbe od 150 do 250 mornara, koji su se u luci Sevastopolj postrojili pred admiralom Nikolajem Jevmenovim, piše Daily Mail.

'Sin me zvao i plakao'

Ipak, novinari su uspjeli doprijeti do stradalih ročnika i članova njihovih obitelji, koji su ispričali potresne detalje raketiranja broda. Roditelji jednog ročnika navodno su doznali da je 40 mornara poginulo, a mnogi su nestali ili osakaćeni. Roditelji drugog ročnika pak govore o 200 teško ranjenih mornara.

"Prvi put sam se čula s njim tek 15. travnja, dva dana nakon incidenta. Moj sin je rekao da je krstarica pogođena s kopna, s ukrajinske strane, jer požar na brodu ne bi izbio bez razloga. Ima ljudi koji su ubijeni, ranjeni i nestali", rekla je jedna majka za Novaju gazetu, neovisnu medijsku kuću koja zbog cenzure sad djeluje izvan Rusije.

"Sin me nazvao čim su dobili telefone. Njihovi dokumenti i telefoni bili su na krstarici. Plakao je zbog onoga što je vidio. Bilo je užasno. Očito nisu svi preživjeli. Većini ranjenih otkinuti su udovi zbog eksplozija i projektila i detoniranog streljiva. Moj sin je plakao kad me nazvao. Rekao je: 'Mamice, nikad nisam mislio da ću upasti u takav nered tijekom navodno mirnih vremena. Neću vam ni reći detalje onoga što sam vidio, bilo je tako užasno", dodala je odbivši novinarima otkriti svoje i njegovo ime zbog vlastite sigurnosti.

Ona tvrdi da su ročnici prije ukrcaja na brod potpisali izjavu o tajnosti podataka. Dodala je da ne zna kad će joj se sin vratiti, jer Ministarstvo obrane sprječava preživjele da odu kućama, kako ne bi širili informacije o potonuću broda. Dodaje da ruski mediji o svemu šute, jer ministarstvo ne želi priznati poraz od Ukrajine i potonuće takvog broda.

'Eklatantna i cinična laž'

S druge strane, otac 20-godišnjeg brodskog kuhara Jegora Škrebeca zakleo se da će doznati istinu o svom sinu. Pretpostavlja da je mrtav. Inače, Škrebec je bio dio posade Moskve kada je zauzela Zmijski otok, što je posebno upamćena crtica iz rata zbog otpora desetak ukrajinskih graničara.

"Ruski državni mediji objavili su da je cijela posada evakuirana. To je laž. Eklatantna i cinična laž. Moj sin je vojni ročnik, a kako su me obavijestili neposredni zapovjednici krstarice Moskva, on nije među poginulima i ranjenima i nalazi se na popisu nestalih. Ročnik koji nije trebao sudjelovati u neprijateljstvima vodi se kao nestao na otvorenom moru. Nakon mojih pokušaja da razjasnim podatke o incidentu, zapovjednik krstarice i njegov zamjenik prestali su komunicirati.

Pitao sam direktno: 'Kako to da ste vi, časnici, živi, ​​a moj sin, vojni ročnik, poginuo?' Pokušali su odvući kruzer do Sevastopolja, ali na putu je iznenada potonuo. Nastavite misliti svojom glavom. Ja, Dmitrij Škrebec, otac ročnika Jegora Škrebeca molim sve koji se ne boje i nisu ravnodušni. Širite ovaj moj apel gdje god imate priliku da gadovi ne prešute ovu strašnu tragediju. Čuvajte svoju djecu, pazite jedni na druge. Cijeli ću svoj život posvetiti tome da istina pobijedi u ovoj priči. Čovjek kome je tako podlo oduzet sin se ničega ne boji", poručio je rezignirani otac.

Jegorova majka Irina ispričala je kako su otišli u bolnicu u zaljevu Skalistaja, gdje su bili smješteni ozlijeđeni mornari. Ondje ih je, prema njenim riječima, bilo oko 200. Pitala se gdje je preostalih tristotinjak mornara, jer svog sina nije ondje pronašla.

"Pogledali smo svakog spaljenog mornara. Ne mogu izraziti koliko je teško, ali ja nisam pronašao svog sina. Tamo ih je bilo samo 200, a na kruzeru ih je bilo više od pet stotina. Okrenuli smo se u Krasnodar, i druge gradove, zvali sve, ali ga nismo mogli pronaći.'

Otišli smo u jedinicu. Zapovjednik je izašao, dignuo ruke i rekao: 'Neću vam ništa reći.' Pitao sam: 'Gdje mi je sin?', a on je rekao: 'Pa negdje u moru.' Moj muž se počeo prepirati: 'Što to znači u moru? Gdje si ti bio?' Zapovjednik je odbio odgovoriti, čini se da nitko od njih nije bio na brodu. Stigli smo u FSB u Sevastopolju, gdje je jedan muškarac odbio izaći - stajali su iza ograde', rekla je. Moj muž je viknuo: 'Izađi i zovi policiju. Daj da te udarim šakom u lice.' Nije ni izašao, iza rešetaka je pokazao prekrižene ruke", posvjedočila je Irina Škrebecova, koju je na kraju kontaktirao jedan od zapovjednika s broda, ali joj ništa nije otkrio.

Na brodu je bilo ročnika

Medijska kuća Agentstvo potvrdila je i nestanak 24-godišnjeg ročnika Marka Tarasova, koji je primljen u službu nakon završetka studija na Državnom prometnom sveučilištu u Sankt Peterburgu. Njegova majka Uljana Tarasova na društvenim je mrežama objavila kako je njen sin nestao.

Radio Slobodna Europa potvrdio je i smrt 41-godišnjeg zapovjednika Ivana Vahruševa. Admiral Nikolaj Jevmenov tek je tijekom vikenda priznao da je na brodu bilo ročnika, unatoč obećanju Kremlja da ih neće slati u rat.

Situaciju u Ukrajini možete uživo pratiti OVDJE.