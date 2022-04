Vojni analitičar Igor Tabak za RTL Danas je komentirao potapanje ruske krstarice Moskva. Kazao je da je potapanje ruskog ratnog broda velik udarac za Rusiju jer od "Drugog svjetskog rata nije potopljen važniji brod".

''Ne samo radi simboličnog imena. Nije slučajno da je Hitler na početku Drugog svjetskog ime broda Deutschland, Njemačka, promijenio u nešto drugo da bi izbjegao baš ovakve konotacije - potonula Njemačka, potonula Moskva. Osim toga to je bio i zapovjedni brod čitave flote. Bilo simbolično ili faktično, nije bitno, to je još jedna pljuska'', rekao je Tabak, vojni analitičar portala Obris.org.

''Da li se u ovom ratu na kraju pokaže da je stvarno bila istinita varijanta o ukrajinskom napadu, ili je došlo do neke nezgode o kojoj ruska strana priča, ili pak možda i o nalijetanju na nekakvu slobodno plutajuću minu što isto nije nemoguće, to će se sve tek vidjeti kasnije. To je prije svega bio brod namijenjen protuzračnoj obrani. Mene ne bi čudilo da najedanput živne ukrajinsko ratno zrakoplovstvo na čitavom južnom bojištu sad kad Moskve više nema'', komentirao je Tabak.

'Rat se vodi žestoko'

Vojni analitičar se osvrnuo i na noćašnje napade na Kijev.

''Može se simbolično reći da možda su noćašnji napadi na Kijev imali neke veze s odmazdom za potapanje broda, ali mislim da to nema smisla gledati na taj način. To je jedan rat koji se žestoko vodi i samo je ovo jedna od epizoda koja nipošto nije ni bolja ni lošija od ostalih'', kazao je Tabak.

''I stanje u Mariupolju, grad je i dalje opkoljen. Već desetak dana se pričalo o više odvojenih džepova otpora, koji su bili koncentrirani i na dvije čeličane, prvu Iljič na sjeveru grada i drugu Azovstal na jugoistoku. Izgleda da je taj sjeverni džep pao. I tu je ta tragedija koja traje gdje se Mariupolj postupno melje u prah i pepeo osvajajući kuću po kuću'', rekao je Tabak.