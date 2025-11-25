Izbio strah od svjetskog rata: NATO članica izdala upozorenje građanima
'Postoji mogućnost pada objekata iz zračnog prostora. Ostanite mirni! Sklonite se u podrume ili skloništa civilne zaštite'
Raste strah od Trećeg svjetskog rata nakon što je NATO članica izdala upozorenje građanima da se sklone strahujući od ruskog napada nakon što je dron ušao u rumunjski zračni prostor, piše Express.co.uk.
Ruski dron uočen u zračnom prostoru NATO-a potaknuo je građane da pošalju poruke "Sklonite se". Bespilotna letjelica (UAV) uletjela je u Rumunjsku u utorak, izvijestio je Andrij Kovalenko, voditelj Centra za suzbijanje dezinformacija pri NSDC-u. Kao rezultat toga, izdana je poruka Ro-Alert "Sklonite se" kojom se građani obavještavaju o mogućnosti pada objekata iz zračnog prostora.
"Postoji mogućnost pada objekata iz zračnog prostora. Ostanite mirni! Sklonite se u podrume ili skloništa civilne zaštite. U nedostatku skloništa, ostanite unutar kuće, dalje od prozora i vanjskih zidova“, pisalo je u poruci. Prema ISU Galați, izdane su dvije poruke - jedna usmjerena na istočno područje zemlje, dok je druga bila za cijelu zemlju. Poruke su se odnosile na "moguće male zračne ciljeve u blizini granice između Rumunjske i Ukrajine" i rizik od pada fragmenata u zračnom prostoru.
Dron prešao granicu
Andrij Kovalenko, voditelj Centra za suzbijanje dezinformacija pri Vijeću za nacionalnu sigurnost i obranu, izvijestio je da je dron "Shahed" uletio u Rumunjsku usred ruskog napada na Ukrajinu. Rumunjsko Ministarstvo obrane izjavilo je da je zemlja podigla borbene zrakoplove kao odgovor na kršenje zračnog prostora.
U međuvremenu, Zračne snage Oružanih snaga Ukrajine također su izvijestile neposredno prije 8 sati ujutro po lokalnom vremenu:
"Jedan ruski bespilotni zrakoplov vjerojatno je prešao granicu s Rumunjskom".
U Rumunjskoj nisu zabilježeni incidenti niti pozivi na broj 112, prema vlastima.
