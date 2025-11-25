FREEMAIL
Izbio strah od svjetskog rata: NATO članica izdala upozorenje građanima

Foto: Jean-christian Tirat/sipa Press/profimedia

'Postoji mogućnost pada objekata iz zračnog prostora. Ostanite mirni! Sklonite se u podrume ili skloništa civilne zaštite'

25.11.2025.
9:28
Tajana Gvardiol
Jean-christian Tirat/sipa Press/profimedia
Raste strah od Trećeg svjetskog rata nakon što je NATO članica izdala upozorenje građanima da se sklone strahujući od ruskog napada nakon što je dron ušao u rumunjski zračni prostor, piše Express.co.uk.

Ruski dron uočen u zračnom prostoru NATO-a potaknuo je građane da pošalju poruke "Sklonite se". Bespilotna letjelica (UAV) uletjela je u Rumunjsku u utorak, izvijestio je Andrij Kovalenko, voditelj Centra za suzbijanje dezinformacija pri NSDC-u. Kao rezultat toga, izdana je poruka Ro-Alert "Sklonite se" kojom se građani obavještavaju o mogućnosti pada objekata iz zračnog prostora.

"Postoji mogućnost pada objekata iz zračnog prostora. Ostanite mirni! Sklonite se u podrume ili skloništa civilne zaštite. U nedostatku skloništa, ostanite unutar kuće, dalje od prozora i vanjskih zidova“, pisalo je u poruci. Prema ISU Galați, izdane su dvije poruke - jedna usmjerena na istočno područje zemlje, dok je druga bila za cijelu zemlju. Poruke su se odnosile na "moguće male zračne ciljeve u blizini granice između Rumunjske i Ukrajine" i rizik od pada fragmenata u zračnom prostoru.

Dron prešao granicu 

Andrij Kovalenko, voditelj Centra za suzbijanje dezinformacija pri Vijeću za nacionalnu sigurnost i obranu, izvijestio je da je dron "Shahed" uletio u Rumunjsku usred ruskog napada na Ukrajinu. Rumunjsko Ministarstvo obrane izjavilo je da je zemlja podigla borbene zrakoplove kao odgovor na kršenje zračnog prostora.

U međuvremenu, Zračne snage Oružanih snaga Ukrajine također su izvijestile neposredno prije 8 sati ujutro po lokalnom vremenu:

"Jedan ruski bespilotni zrakoplov vjerojatno je prešao granicu s Rumunjskom".

U Rumunjskoj nisu zabilježeni incidenti niti pozivi na broj 112, prema vlastima.

najčitanije
