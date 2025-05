Od malog predgrađa do Vatikana: Pogledajte rodnu kuću novog pape

Dolton, malo predgrađe Chicaga, našlo se u središtu zanimanja javnosti, nakon što je njihov sugrađanin, Robert Prevost, izabran za novog poglavara Katoličke Crkve pod imenom papa Lav XIV. Time je postao prvi Amerikanac na toj poziciji.

Stanovnici Doltona su iznenađeni, ali i ponosni što je njihov sugrađanin postao poglavar Katoličke Crkve.

"Nisam mislio da će Amerikanac ikada biti izabran za papu, iako je on možda bio najbolji kandidat. Ali očito je da američko ime nema dobar ugled u ostatku svijeta. To me zapravo najviše iznenadilo", rekao je Gardis Watts.

Watts je dodao i da je papa Lav XIV. studirao na istom fakultetu kao on, a uskoro će imati i istu diplomu teologije.

"Mislim da je to za mene prilično poseban trenutak. Dijelim neke sličnosti s papom", rekao je Watts.

Watts nije jedini koji je ponosan

"Nisam baš velika katolkinja, ali mi je fora da je netko poput pape živio tu pored nas", rekla je Jasmine Ramirez.

U Vatikanu se papa Lav XIV. prvi put obratio vjernicima s balkona bazilike svetog Petra, govoreći na talijanskom i španjolskom, poručivši poruku mira i jedinstva.

Robert Prevost, sada papa Lav XIV, rođen je 1955. godine u Chicagu, a osim američkog, posjeduje i peruansko državljanstvo. Veći dio svoje karijere proveo je kao misionar u Latinskoj Americi, daleko od očiju javnosti, no očito ne i od Božje providnosti.

Papa kritizirao Trumpa

Iako je predsjednik SAD-a Donald Trump odmah putem društvenih mreža uputio čestitku: “Kakvo uzbuđenje i kakva velika čast za našu zemlju. Radujem se susretu s papom Lavom XIV. Bit će to vrlo značajan trenutak!”, neki podsjećaju kako je papa u prošlosti kritizirao politike Trumpa i potpredsjednika JD Vancea, što je vidljivo iz objava na društvenim mrežama.

Bez obzira na političke tenzije, za Dolton je ovo povijesni trenutak – mali grad koji je iznjedrio papu.

