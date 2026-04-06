Iran napao moćni američki ratni brod 'munjevitim projektilima'? SAD šuti...

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) objavila je u ponedjeljak da je napala američki ratni brod USS Tripoli, na kojem se nalazi više od 5000 članova posade, te ga prisilila na povlačenje prema južnom dijelu Indijskog oceana, prema priopćenju objavljenom na njihovom službenom mediju Sepah News.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group/31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

U priopćenju koje je prenijela agencija Fars navodi se da je brod napadnut "munjevitim iranskim projektilima".

SAD se o ovome za sad nije oglasilo.

