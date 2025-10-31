OPĆI POTOP /

Nevjerojatne scene u New Yorku: Oluja oborila rekorde, dvoje ljudi mrtvo

Foto: Screenshot X

U samo deset minuta palo je kiše kao u nekoliko sati zbog čega su se poremetili letovi

31.10.2025.
6:50
Hina
Screenshot X
Obilne kiše pogodile su New York u četvrtak, usmrtivši dvije osobe u gradu, rekao je gradonačelnik Eric Adams, dok su popratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile su na poplave u nekim područjima.

Mediji su izvijestili o poplavama i šteti, dok su dužnosnici gradskih zračnih luka JFK, LaGuardia i Newark rekli da su rasporedi letova poremećeni.

"Ova oluja oborila je rekorde oborina za 30. listopada", rekao je Adams na X-u, dodajući da je većina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala u 10 minuta.

Meteorološke službe izvijestile su o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu LaGuardia palo 5,31 centimetara, a na međunarodnoj zračnoj luci Newark Liberty u New Jerseyju 5,05 centimetara.

Nacionalna meteorološka služba također je izdala upozorenja na poplave na obali za dijelove Bronxa, Brooklyna i Queensa.

POGLEDAJTE VIDEO Hoće li musliman zavladati New Yorkom? Stiže Zohran Mamdani, noćna mora Donalda Trumpa

KišaNevrijemeNew YorkKlimatske Promjene
