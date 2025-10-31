Nevjerojatne scene u New Yorku: Oluja oborila rekorde, dvoje ljudi mrtvo

Obilne kiše pogodile su New York u četvrtak, usmrtivši dvije osobe u gradu, rekao je gradonačelnik Eric Adams, dok su popratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile su na poplave u nekim područjima.

Mediji su izvijestili o poplavama i šteti, dok su dužnosnici gradskih zračnih luka JFK, LaGuardia i Newark rekli da su rasporedi letova poremećeni.

"Ova oluja oborila je rekorde oborina za 30. listopada", rekao je Adams na X-u, dodajući da je većina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala u 10 minuta.

It’s pouring in New York, and that means your regularly scheduled subway flooding. pic.twitter.com/pDsujxvaYf — Read Raising Expectations (and Raising Hell) (@JPHilllllll) October 30, 2025

Meteorološke službe izvijestile su o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu LaGuardia palo 5,31 centimetara, a na međunarodnoj zračnoj luci Newark Liberty u New Jerseyju 5,05 centimetara.

Once again, New York City was hit by heavy rain — and the city’s infrastructure completely failed. Subway stations were flooded, water surged into train cars, and passengers were left stranded with nowhere to go. Major highways became rivers, parks turned into lakes, and… pic.twitter.com/cdG4QyxI6s — NYC Scoop (@NY_Scoop) October 31, 2025

Nacionalna meteorološka služba također je izdala upozorenja na poplave na obali za dijelove Bronxa, Brooklyna i Queensa.

