Razotkriveno zašto je propao sastanak Trumpa i Putina: 'Nakon toga, sve je bilo gotovo'

Sjedinjene Države otkazale su planirani summit u Budimpešti između predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon čvrstog stava Rusije o tvrdokornim zahtjevima u vezi s Ukrajinom, izvijestio je u petak Financial Times.

Odluka je donesena nakon napetog poziva između najviših diplomata dviju zemalja, objavio je Financial Times, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće FT-a, Bijela kuća još nije odgovorila na zahtjev za komentar, a ni dužnosnici ruske vlade nisu bili dostupni za komentar.

Planovi za summit u Budimpešti ovog mjeseca između Trumpa i Putina odgođeni su nakon što je Moskva ostala pri svojim zahtjevima, uključujući onaj u kojem Ukrajina mora ustupiti više teritorija kao uvjet za prekid vatre. Trump je podržao poziv Ukrajine na trenutni prekid vatre na sadašnjim linijama.

Ruski dopis koji je sve uništio

Nekoliko dana nakon što su se Trump i Putin dogovorili sastati u mađarskoj prijestolnici kako bi razgovarali o tome kako okončati ruski rat u Ukrajini, rusko ministarstvo vanjskih poslova poslalo je Washingtonu dopis u kojem su naglasili iste zahtjeve za rješavanje onoga što Putin naziva "temeljitim uzrocima" njegove invazije, a koji uključuju teritorijalne ustupke, naglo smanjenje ukrajinskih oružanih snaga i jamstva da se nikada neće pridružiti NATO-u, izvijestile su novine.

SAD je potom otkazao summit nakon poziva ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog tajnika Marca Rubia, nakon čega je Rubio rekao Trumpu da Moskva ne pokazuje spremnost za pregovore, dodaje se u izvješću FT-a.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je ovog mjeseca da, iako je Ukrajina spremna za mirovne pregovore, neće prvo povući svoje trupe s dodatnog teritorija kako je Moskva zahtijevala.

