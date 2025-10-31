Pentagon donio odluku koja će šokirati Putina: 'Predsjedniče, možete isporučiti Tomahawke'

Pentagon je dao Bijeloj kući zeleno svjetlo za isporuku Ukrajini raketa Tomahawk dugog dometa nakon što je procijenio da to neće negativno utjecati na američke zalihe, ostavljajući konačnu političku odluku u rukama predsjednika Donalda Trumpa, prema tri američka i europska dužnosnika upoznata s tim pitanjem, javlja CNN.

Trump je ranije ovog mjeseca tijekom radnog ručka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući rekao da radije ne bi isporučio rakete Ukrajini jer "ne želimo odustati od stvari koje su nam potrebne za zaštitu naše zemlje".

Združeni stožer obavijestio je Bijelu kuću o svojoj procjeni ranije ovog mjeseca, neposredno prije nego što se Trump sastao sa Zelenskim, koji se zalagao da rakete učinkovitije ciljaju naftna i energetska postrojenja duboko u Rusiji. Tomahawci imaju domet od oko 1600 kilometara.

Trump ima sve manje izgovora da ne isporuči rakete

Procjena je ohrabrila europske saveznike SAD-a, koji vjeruju da SAD sada imaju manje izgovora da ne isporuče rakete, rekla su dva europska dužnosnika. Trump je također rekao samo nekoliko dana prije sastanka sa Zelenskim da SAD ima "puno Tomahawka" koje bi potencijalno mogao dati Ukrajini.

Američki i europski dužnosnici stoga su bili iznenađeni kada je Trump nekoliko dana kasnije dramatično promijenio svoj stav, rekavši tijekom uvodnog govora na radnom ručku u Bijeloj kući sa Zelenskim da SAD-u "trebaju" Tomahawke. Zatim je Zelenskom iza zatvorenih vrata rekao da ih SAD neće isporučiti - barem ne još.

Trumpova odluka došla je dan nakon što je telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je Trumpu rekao da Tomahawki mogu pogoditi velike ruske gradove poput Moskve i Sankt Peterburga - ne bi imali značajan utjecaj na bojno polje, ali bi oštetili odnose SAD-a i Rusije, izvijestio je CNN. Bijela kuća i Pentagon nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Trump sve više frustriran Putinom

Trump nije u potpunosti uklonio projektile s dnevnog reda, izvori su prethodno rekli CNN-u, a administracija je izradila planove za njihovu brzu isporuku Ukrajini ako Trump da naredbu.

Trump je također posljednjih tjedana postao toliko frustriran Putinovom nespremnošću da ozbiljno razmotri mirovne pregovore da je prošli tjedan odobrio nove američke sankcije ruskim naftnim tvrtkama i otkazao - za sada - planirani sastanak s Putinom u Budimpešti kako bi razgovarali o Ukrajini.

Iako Pentagon nema zabrinutosti oko zaliha, američki obrambeni dužnosnici još uvijek se bore s time kako bi Ukrajina obučavala i rasporedila rakete, rekli su dužnosnici. Izvori dodaju da još uvijek postoji nekoliko operativnih problema koje bi trebalo riješiti kako bi Ukrajina mogla učinkovito koristiti rakete.

Kako bi Ukrajina ispalila Tomahawke?

Jedno neriješeno pitanje je kako bi Ukrajina ispalila rakete ako bi ih SAD osigurao. Tomahawci se najčešće lansiraju s površinskih brodova ili podmornica, ali ukrajinska mornarica je ozbiljno iscrpljena, pa bi rakete vjerojatno trebalo lansirati s kopna. Marinski korpus i vojska razvili su lansere na kopnu koji bi se mogli osigurati Ukrajini.

Ali čak i ako SAD ne bi htjele osigurati lansere, europski dužnosnici vjeruju da bi Ukrajina mogla pronaći zaobilazno rješenje. Jedan je dužnosnik istaknuo da su ukrajinski inženjeri uspjeli razviti zaobilazno rješenje za korištenje raketa Storm Shadow koje je osigurala Velika Britanija, a koje su izvorno dizajnirane za korištenje u modernim NATO zrakoplovima i morale su se integrirati u ukrajinsku zastarjelu flotu borbenih zrakoplova iz sovjetskog doba.

U objavi na X ranije ovog tjedna, Zelenski je rekao da se Ukrajina nada proširiti svoje sposobnosti dugog dometa do kraja ove godine kako bi rat mogao završiti "pod poštenim uvjetima" za zemlju.

"Globalne sankcije i naša preciznost praktički se sinkroniziraju kako bi se ovaj rat završio pod poštenim uvjetima za Ukrajinu", napisao je. "Svi ciljevi dubokog udara moraju biti u potpunosti ostvareni do kraja godine, uključujući proširenje našeg dugometnog prisustva."

