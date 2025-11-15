Razorne poplave nose sve pred sobom, a najgore tek slijedi: 'Katastrofa velikih razmjera'

U južnom Walesu proglašena je elementarna nepogoda zbog razornih poplava, a veliki dio Engleske stavljen je u stanje pripravnosti zbog prodora hladnog vala.

Monmouth High Street!!!!



All flood defences breached overnight.



This is absolutely devastating.



Homes, shops, schools…



Video taken from Facebook - left the credit at the top. pic.twitter.com/jembczp8aN — Baa Ram Ewe 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🐑🐷🦃🚜 (@ShepherdWales) November 15, 2025

Zbog poplava u Monmouthu, hitne službe provode evakuacije, piše SkyNews. Voditelj vatrogasne službe Matt Jones rekao je: "Ovo je katastrofa velikih razmjera, a naše ekipe neumorno rade cijelu noć i danas kako bi pomogli pogođenima.Pozivam javnost da u potpunosti izbjegava područje Monmoutha. Poplave su velike moramo održavati rute slobodnima kako bismo omogućili hitnim službama da dođu do ljudi kojima smo najpotrebniji."

Who can the @SeneddWales blame for this?



BBC News - Flooding and travel disruption as Storm Claudia hits Waleshttps://t.co/lGehnowg53 — Veal & Veg (@BillKpmg) November 14, 2025

https://t.co/FCsbIqrPR9



“Storm Claudia unleashes up to a month’s rain in 24 hrs – amber alarms across England & Wales 🌧️”



“Travel chaos as Storm Claudia hits: amber rain warning, flooding risk and rail disruption”



“Storm Claudia barrels in: 100+ flood alerts, saturated… — Claire 🇬🇧🇬🇧 (@Klairy78) November 15, 2025

Od šest sati ujutro, Služba za prirodne resurse Walesa izdala je četiri ozbiljna upozorenja na poplave, što znači da se "očekuje značajan rizik za živote". Upozorenje je na snazi ​​duž rijeke Monnow u Skenfrithu, Osbastonu i Over Monnowu, kao i uz rijeku Wye kod Monmoutha. Vijeće okruga Monmouthshire pozvalo je stanovnike da putuju samo ako je neophodno.

Poremećaji u prometu

Upozorenje za poplave izdano je nakon što je oluja Claudia u petak donijela pljuskove diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Meteorološki zavod upozorava da bi neka područja mogla primiti i do mjesečne količine kiše u 24 sata. Do 16 sati u petak, u Tafalogu, Gwent, zabilježeno je 81,8 mm kiše - što je 60 posto mjesečnog prosjeka za studeni za regiju.

Foto: Dimitris Legakis/athena Pictures/shutterstock Editorial/profimedia

Putnicima se savjetuje da ne koriste vlakove Great Western između London Paddingtona i Bristola te Južnog Walesa zbog poplava na pruzi.

Njihove linije između Exeter St Davidsa i Barnstaplea ne prometuju iz istog razloga. Avanti West Coast, Northern, CrossCountry, TransPennine Express, Transport for Wales i Chiltern također prijavljuju poremećaje ili otkazivanja svojih voznih redova.

Foto: Uk Health Security Agency

Prodor hladnog vala

U međuvremenu, britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) izdala je i žuto upozorenje i prodor hladnog vala.

To se odnosi na regije East Midlands, West Midlands, North East, North West i Yorkshire te The Humber. UKHSA upozorava da su "značajni utjecaji mogući na zdravstvene i socijalne usluge", uključujući porast smrtnosti među osobama starijima od 65 godina ili onima sa zdravstvenim problemima.

Meteorološki zavod predviđa da bi temperature mogle pasti ispod nule u nekim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva sljedeći tjedan.

