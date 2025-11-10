FREEMAIL
'NISMO POKUŠALI PRIKRITI' /

Ravnatelj BBC-ja ispričao se zbog montaže Trumpova govora: 'Pogrešna procjena'

Ravnatelj BBC-ja ispričao se zbog montaže Trumpova govora: 'Pogrešna procjena'
Foto: House Of Commons/uk Parliament, Pa Images/alamy/profimedia

'Montaža je dala pogrešan dojam izravnog poziva na nasilno djelovanje', rekao je Samir Shah

10.11.2025.
14:45
Hina
House Of Commons/uk Parliament, Pa Images/alamy/profimedia
Ravnatelj BBC-ja Samir Shah u ponedjeljak se ispričao za "pogrešnu procjenu” u montaži govora američkog predsjednika Donalda Trumpa u dokumentarnom filmu zbog koje su odstupili direktor BBC-ja i čelnica informativnog programa. 

U BBC-jevom programu Panorama, emitiranom tjedan dana prije američkih predsjedničkih izbora, prikazan je Trumpov govor u kojem su neprirodno spojena dva njegova dijela čime se stvorio dojam da on otvoreno poziva na nemire koji su se u siječnju 2021. dogodili na Capitol Hillu. 

Ta je greška uključena u unutarnje izvješće bivšeg savjetnika za medijske standarde u kojem se kritizira i BBC-evo praćenje rata u Gazi, transrodnih pitanja i drugih tema. 

'Pogrešan dojam'

Shah je priznao da je ta montaža dala pogrešan dojam „izravnog poziva na nasilno djelovanje”, pa se ispričao zbog toga, ali i odbacio tvrdnje da je BBC pokušao prikriti tu pogrešku.

Naglasio je da se britanski medij u unutarnjoj reviziji osvrnuo na tu pogrešku ranije ove godine, no i da je trebao formalno reagirati već tada. 

"Potpuno je jasno da BBC mora zagovarati nepristranost”, napisao je Shah britanskim zastupnicima i najavio da je taj medij predan vraćanju javnog povjerenja i osiguravanju da njegovi novinari zadovoljavaju najviše standarde. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati rekli što misle o Trumpovoj borbi za mir u Ukrajini: 'On je vuk prerušen u ovcu':

Donald TrumpBbc
